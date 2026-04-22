El Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat y el ministerio activan la redacción del convenio que pondrá plazos y presupuesto al Parque Central

Cuenta atrás para aclarar los plazos de la construcción del Parque Central. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este miércoles ante los medios de comunicación que el viernes está prevista una reunión de la Comisión Técnica de Avant (sociedad, participada por el Ayuntamiento, el Ministerio de Transportes y la Generalitat) en el Consistorio.

En dicha reunión, según ha expresado el regidor, las administraciones implicadas “se pondrán a trabajar en la redacción del convenio”, que Barcala quiere “que se firme lo antes posible”. Dicho convenio definirá “los plazos y la distribución del importe de la inversión”.

Tras esta reunión y tras la firma del convenio, que Barcala quiere que se produzca “a muy corto plazo” y en el que “se pondrá fecha concreta a cada uno de los trabajos y las responsabilidades de las administraciones que intervienen”, el alcalde de Alicante entiende que se dará “una respuesta” a “aquellos que se preguntaban 'y el día después, qué'”.

En este sentido, se refiere a las exigencias de los vecinos de los barrios que llevan más de dos décadas reclamando la construcción del Parque Central, que tras la presentación del proyecto el pasado 13 de abril en el Consistorio, con la presencia de Barcala, del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y del ministro de Transportes, Óscar Puente, reclamaban establecer plazos para calendarizar la construcción del proyecto.

El alcalde, además, celebra que la reunión del viernes se celebrará “menos de dos semanas antes” después “de la presentación” del proyecto, donde las tres administraciones se comprometieron a “avanzar lo más rápido posible en la firma del convenio urbanístico”. Barcala cree que “es muy importante para todos, después del impacto tan positivo que tuvo la presentación del proyecto, que la ilusión de sacar adelante un proyecto que es absolutamente transformador para Alicante se materialice con pasos concretos como este”.

Orden del día

En la reunión del viernes figuran cuestiones dentro del orden del día como la información sobre el documento de bases y directrices para la definición de la integración urbana de las infraestructuras del transporte en el Plan Especial del sector OI/2, para iniciar la redacción del texto del convenio anunciado en la presentación del día 13 o la información sobre próximas actuaciones y trámites a realizar.

Todo esto, según trasladan desde el Ayuntamiento, se desarrollará en base a “las premisas” que los vecinos de Alicante establecieron en el proceso de consulta previa, tales como “un Parque Central continuo y lineal en el que se prioricen las superficies verdes, el mantenimiento de preexistencias como la Estación histórica y el Puente Rojo, una movilidad que no fragmente la zona verde, pero que garantice su conectividad y seguridad y edificaciones en altura para liberar espacios”, explican desde la máxima institución municipal.

El Parque Central tendrá una dimensión aproximada de 2.100 metros de largo y un ancho variable que oscilará entre los 68 y los 275 metros, y la continuidad permitirá la conexión peatonal entre diferentes barrios de la zona como Benalúa, Alipark, Ciudad de Asís, La Florida, el PAU 1 o San Blas.