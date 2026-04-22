Barcala confirma que llevará a Rafa Mas a los tribunales: “Ya dije que no iba de farol”

Dudas despejadas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este miércoles que llevará al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ante los tribunales si el concejal de la oposición no rectifica alguna de las afirmaciones que el regidor considera que han afectado su honor.

Así lo ha explicado este miércoles ante los medios, previamente a que el alcalde interviniera en el acto de la presentación del informe sobre el “Impacto del cambio climático en el turismo”, donde ha asegurado que ya dijo que “no iba de farol”.

Tal como explicó el martes el portavoz de Compromís, el alcalde envió un notario a su casa un requerimiento, a título personal, para que rectificara declaraciones a través de las que señala al alcalde como responsable del escándalo de las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, caso destapado por INFORMACIÓN a finales de enero. La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, también hizo lo propio para forzar rectificaciones del concejal valencianista en algunas de sus declaraciones.

Dicho requerimiento notarial, según ha explicado el alcalde, es “absolutamente imprescindible para poder interponer las acciones correspondientes”. Barcala asegura que no permitirá “que se esté mintiendo ni difamando sobre su persona”, y se ha referido la investigación judicial sobre el caso, en el que ya hay 15 imputados, para defender su inocencia ante “los insultos, las falsedades y las acusaciones difamatorias” que dice haber recibido.

La obtención de la dirección postal

Uno de los aspectos que el concejal de Compromís señaló como polémicos en este caso fue la obtención, por parte del alcalde, de su domicilio particular para hacerle llegar el requerimiento, que Mas cree que debería haberlo recibido en su despacho de concejal, sugiriendo el posible acceso a datos personales de manera irregular. “Cuando se tenga conocimiento del acta notarial se comprobará que eso es una mentira”, ha respondido Barcala al ser preguntado por esta cuestión.

Por último, el alcalde ha ironizado con las palabras de Mas, que en describir como vivió la visita del notario hizo referencia a su indumentaria profesional para expresar su sensación de desconcierto por no esperar su llegada. “No sé de qué esperaba el señor Mas que fuera vestido el notario, si de lagarterana o algo así”, ha dicho el alcalde de Alicante. El concejal de Compromís ha presenciado las declaraciones de Barcala, ya que ambos han coincidido en el acto citado de este miércoles.

Contenido del requerimiento

Según explicó el martes Rafa Mas ante los medios, le han solicitado publicar un vídeo en redes sociales “pidiendo disculpas” por dar por hecho cuestiones como que “existe una presunta trama que ha especulado con nuestro suelo”. El alcalde, según el requerimiento, ha visto afectado su honor por haber sido señalado como “responsable directo de una trama que trafica con vivienda pública” o por haber sido acusado de “obstruir la investigación”, en referencia a la ocultación de la voluntad de algunos técnicos a declarar en la comisión.

También por cuestiones que van más allá del caso de Les Naus, como el hecho de que el portavoz de Compromís le señale por “ser alcalde de esta ciudad por una tránsfuga”, en referencia a Nerea Belmonte, que en 2018, cuando era concejala no adscrita después de haber sido elegida por Guanyar, facilitó la investidura de Barcala.

En cuanto a las exigencias de Beldjilali, la concejala de Hacienda se ha quejado porque Mas le acusó de “mala detective”, su profesión de origen, por “no saber que sus amigas y familiares del equipo de su concejalía tenían pisos” de protección pública. Mas se defendió asegurando que sus comentarios “se hacen eco de lo que se publica en la prensa”, y que, por lo tanto, no rectificará. “Lo que pretenden es amedrentarnos intimidándome con un notario y que no digamos lo que todo el mundo sabe, pero no lo vamos a hacer”, añadió.