Denuncian que el Consell incumple la Ley de Libertad Educativa para configurar aulas de 3 años en valenciano

La Ley de Libertad Educativa del Consell y los criterios para habilitar clases con lengua base de valenciano han vuelto a saltar a la polémica. Escola Valenciana ha alertado de que la Conselleria de Educación "está permitiendo decisiones arbitrarias en la configuración de los grupos de tres años" y ha denunciado que está incumpliendo su propia normativa en el procedimiento de admisión del próximo curso.

La entidad valencianista asegura haber recibido quejas porque hay colegios que están ofertando vacantes en una lengua base diferente a la que había salido elegida este curso para las aulas de dos años. En la provincia, un ejemplo de esta situación ha ocurrido en Benissa, en el CEIP Manuel Bru, donde las familias han elevado una queja.

Desde Escola Valenciana han advertido que tanto la ley autonómica como las preguntas frecuentes en la web de la propia conselleria establecen que, en los centros que ofrecen también dos años, la lengua base de estos grupos condicionan las de tres años.

Según el artículo 9.4, "en el supuesto de escuelas infantiles y colegios de Educación Infantil y Primaria que ofrezcan también el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil, se tendrán en cuenta también las solicitudes para este nivel". A continuación, en su artículo 9.5, detalla: "La lengua base determinada en las unidades indicadas en el apartado anterior se mantendrá en el resto de niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y de la Educación Primaria".

Una alumna en una clase de Conocimiento del Medio, en valenciano / INFORMACIÓN

Explicaciones a la conselleria

Además, el colectivo defensor del valenciano agrega que en una pregunta específica sobre cómo se determina la lengua base en un centro con dos grupos de tres años y un grupo de dos años, la respuesta es clara: la lengua base de dos años "determina las dos líneas".

Desde Escola Valenciana piden "claridad y transparencia" para asegurar que todas las personas interesadas “se matriculan con todos los recursos y conocimientos claros ” y han preguntado a Educación el motivo por el cual se ofrecen vacantes directamente en la otra lengua base, en lugar de dejar que sean las familias quienes deciden con la matriculación.

Preguntada sobre esta denuncia, la conselleria ha declinado, por el momento, pronunciarse.