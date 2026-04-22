El mantenimiento de los vehículos del Ayuntamiento de Alicante, en precario

El “carácter imprescindible” del “adecuado funcionamiento” de la flota de vehículos municipal ha motivado que el Ayuntamiento de Alicante recurra a la excepcionalidad para mantener la prestación de los servicios mínimos, aunque en precario. Este martes se ha acordado en Junta de Gobierno la continuidad de estos trabajos, para unos vehículos en concreto, ya que la prórroga ha superado el plazo previsto.

El expediente de la nueva contratación aún se halla en fase de licitación. Desde Intervención se ha afeado que el proceso de renovación del contrato no se inició con la premura suficiente, ya que tres meses antes del final del anterior contrato aún no se había lanzado la licitación.

Esta situación ha permitido que la adjudicataria del anterior contrato, Alejandro Rico SL, mantenga el servicio de manera excepcional, beneficiándose de un retraso, en parte, provocado por una alegación presentada tras la propuesta de clasificación de las tres empresas que se presentaron a gestionar el servicio. La mercantil ha quedado en segundo lugar entre las tres aspirantes.

En el acuerdo de la Junta de Gobierno se hace constar que la prestación del servicio se limitará “exclusivamente” a la reparación de vehículos adscritos a los servicios públicos municipales de seguridad y emergencia, en concreto los de Policía Local, Protección Civil y “utilitarios del servicio de extinción y protección contra incendios”. Cabe recordar, en este caso, que los vehículos de bomberos forman parte de otro contrato. En total, la flota municipal consta de 471 vehículos de este tipo, según el pliego de condiciones.

Según consta en el expediente municipal, la caducidad del contrato alertó al jefe del Departamento de Proyectos y Recursos Propios, responsable del contrato, que recordó que el servicio de reparación es “imprescindible” para los servicios de seguridad y emergencia y su “adecuado funcionamiento, “ya que un simple y común pinchazo puede dejar fuera de servicio coches patrulla y otros vehículos prioritarios”, por lo que “es preciso garantizar la continuidad del servicio”.

Otro contrato frenado por “errores”

Por otra parte, la Junta de Gobierno también ha acordado el desistimiento del proceso para contratar el “servicio de cursos, actividades acuáticas, actividades físicas y deportivas del Ayuntamiento de Alicante” para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028. Pese a que el mismo órgano aprobó la convocatoria del procedimiento el pasado 7 de abril con un presupuesto base de licitación 534.000 euros, con un plazo de presentación de proposiciones que finalizaba el 11 de mayo, la jefa del Servicio de Deportes ha advertido posteriormente de “la existencia de errores”, en alusión a la “determinación de los costes laborales tomados en consideración para configurar los parámetros económicos esenciales del expediente”, afectando “a la adecuación del presupuesto base de licitación” y “comprometiendo la viabilidad económica del futuro contrato”.

La revisión de los errores ha conducido al desestimiento del procedimiento de adjudicación, aunque hasta la fecha de suspensión el Ayuntamiento asegura no haber recibido ninguna oferta. Ahora el Ayuntamiento deberá dehacer el pliego y volver a iniciar el proceso de licitación.