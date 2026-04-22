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¿Qué migrantes necesitan el certificado de vulnerabilidad en Alicante? Un abogado resuelve las dudas

Aquellos que tengan vínculos familiares en España, acrediten una vida laboral o sean solicitantes de asilo antes del 1 de enero, entre otros supuestos, están exentos de presentar este documento

Largas colas para la regularización extraordinaria de migrantes en distintas ciudades de España

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INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

El certificado de vulnerabilidad se está convirtiendo en la patata caliente del proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los servicios sociales de numerosos ayuntamientos y las entidades colaboradoras están colapsadas con miles de peticiones en la provincia de Alicante de un documento que no es un requisito para todos. Es decir, no todos los solicitantes están en el caso de necesitar este papel.

Dudas

El abogado Zurab Oganesyan, de Elche Acoge, una de las ONG que participa en el proceso resuelve las dudas. ¿Quiénes quedan eximidos y no tienen que presentarlo?

1- Los solicitantes con su unidad familiar siempre que esté compuesta por hijos e hijos menores de edad o mayores de edad que tengan una discapacidad.

2- Los solicitantes que convivan con ascendientes de primer grado

3-Encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada previamente

4-Cuando la persona acredita que ha tenido una vida laboral en España, es decir, que anteriormente ha trabajado en el país y puede demostrarlo, sea por cuenta propia o ajena

5-Presentar una oferta de trabajo

6-Presentar una declaración responsable para trabajar por cuenta propia

El Consejo de Ministro aprueba la regularización de inmigrantes

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Atlas News

Contratación

El abogado aclara que a efectos de la contratación laboral realmente se admiten todas las modalidades de contractuales previstas con base en la normativa vigente y siempre que se acredite un contrato o una suma de los mismos con una duración superior a 90 días en un año.

7-Ser solicitante de asilo o que lo haya sido antes de 1 de enero 2026

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Es decir, si pueden demostrar que han cotizado, que tienen una oferta o que van a poder trabajar de manera autónoma, o tienen vínculos familiares en España, los solicitantes de regularización no necesitan presentar el certificado de vulnerabilidad. En principio, han de adjuntarlo quienes no reúnan ninguno de estos requisitos.

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