Las ONG que colaboran con la regularización de migrantes acumulan listas de espera de más de 1.000 personas en la provincia de Alicante

La gestión del certificado de vulnerabilidad que está colapsado los servicios sociales de las principales ciudades de la provincia de Alicante en el proceso de regularización de inmigrantes que arrancó el lunes con el registro presencial de los documentos trae también de cabeza a las ONG colaboradoras, que acumulan cada una de ellas listas de espera de más de mil personas. Es el caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Alicante o de Elche Acoge, que intentan orientar a los migrantes en medio de una gran confusión e incertidumbre.

La realidad es que la presión sobre los recursos de atención a personas que quieren regularizar su situación administrativa está alcanzando niveles críticos en la provincia de Alicante. Así lo explica Laura González, coordinadora territorial de CEAR en Alicante, quien advierte de un colapso sin precedentes en la tramitación del certificado de vulnerabilidad.

“Está llegando muchísima gente a la oficina y la inmensa mayoría viene a solicitar el certificado de vulnerabilidad”, señala. Este documento se exige a aquellas personas que no pueden acreditar cotización, oferta de empleo, actividad como autónomos ni vínculos familiares en España.

Colapso sin precedentes en los primeros días del procedimiento por las dudas en torno a la documentación imprescindible

Falta de recursos

Actualmente, la organización acumula una larga lista de espera. “Esta mañana nos han informado de que tenemos a 900 personas, y la lista sigue aumentando. Solo ayer hubo 200 nuevas inscripciones”, explica. La demanda procede de toda la provincia y refleja, según la coordinadora, la falta de recursos disponibles para atender a esta población. En CEAR se registra a los solicitantes de asilo que quieren renunciar a la petición y que están en plazas de acogida, no a todas las personas que llegan a la oficina, aclara. "Les orientamos, revisamos documentos y emitimos los certificados después de atenderles, pero el registro pueden hacerlo ellos".

El sistema de acceso se articula mediante un formulario al que se accede a través de un código QR. “Las personas se registran y quedan inscritas en nuestra base de datos. A partir de ahí se les va llamando por orden para valorar qué necesitan exactamente”, detalla. Este proceso incluye una atención individualizada imprescindible para poder emitir el certificado. “No podemos emitirlo sin conocer ni atender individualmente a la persona”, subraya.

Sin embargo, la urgencia de los solicitantes está complicando aún más la situación. “Muchas personas tienen prisa porque les caducan los antecedentes penales y necesitan presentar ya su solicitud de regularización”, apunta González. A ello se suma la desinformación: “Hay mucha confusión. Algunas personas creen que llegan a la recepción y se les pone un sello automáticamente, pero no funciona así”.

Hay mucha confusión. Algunas personas creen que llegan a la recepción y se les pone un sello automáticamente, pero no funciona así Laura González — Coordinadora territorial de CEAR en Alicante

Duplicidades

Otro de los factores que agravan el colapso es la duplicidad de solicitudes. “Hay personas que acuden a varias organizaciones a la vez para ver quién les atiende antes, lo cual es comprensible, pero incrementa la carga del sistema”, explica. Además, muchas solicitan el certificado sin necesitarlo realmente, “por si acaso”, lo que obliga a filtrar cada caso.

La escasez de entidades autorizadas para emitir este tipo de certificados en la provincia y la saturación de los servicios sociales, que también tienen esta competencia, completan un escenario de alta presión. “Sabemos que los servicios sociales están colapsados también”, añade.

Pese a las dificultades, desde CEAR aseguran que están reforzando equipos y adaptándose constantemente a nuevos procedimientos. “Estamos haciendo lo que podemos con el personal que tenemos, que además está en formación continua”. De cara a las próximas semanas, la organización espera poder afinar el sistema de atención. “Poco a poco iremos perfilando las demandas reales y viendo el ritmo al que podemos descongestionar la lista de espera”, confiando en que más entidades y ONG se incorporen en la provincia a colaborar en este proceso, en el que también participan de momento Elche Acoge, la Fundación Aculco Colombia, el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim) y CC OO.

Zurab Oganesyan, abogado de Elche Acoge, coincide en que la entrada en vigor del nuevo proceso de regularización el pasado 16 de abril con la puesta en marcha de la plataforma telemática para obtener la cita previa ha desbordado a las entidades sociales en la provincia de Alicante. Asimismo, advierte de una situación de alta presión marcada por la desinformación y la avalancha de solicitudes.

“Desde el día 20 se habilitó la cita previa para hacerlo presencialmente”, detalla. Las entidades como la suya, inscritas en el censo de colaboradores de Extranjería, pueden tramitar expedientes online a través de la plataforma Mercurio, lo que agiliza parte del proceso.

Supuestos en los que no se necesita el informe de vulnerabilidad El principal foco de confusión en este proceso de regularización de inmigrantes está en los requisitos, especialmente en torno al certificado de vulnerabilidad, recalca el letrado de Elche Acoge. “Lo primero que hay que hacer es comprobar si la persona realmente necesita ese certificado. Es el último supuesto, no el primero”, subraya. Según explica, no es necesario en casos como la convivencia con hijos menores o familiares dependientes, la acreditación de vida laboral previa en España o la presentación de una oferta de empleo o declaración responsable para trabajar por cuenta propia. Tampoco sería exigible para determinados solicitantes de asilo anteriores al 1 de enero de 2026. “Hay que descartar primero todos esos supuestos antes de pedir el certificado, pero ahora mismo hay mucho runrún y mucha confusión con este tema”, apunta.

La consecuencia directa ha sido un aumento masivo de personas acudiendo a informarse o solicitar este documento. “Solo ayer atendimos a unas 300 personas únicamente para el informe de vulnerabilidad”, explica el abogado. En apenas unos días, la cifra total de personas atendidas por este motivo podría acercarse al millar. “Seguimos recibiendo gente cada día, hoy también ha venido mucha. Estamos verificando caso por caso y citando a quienes realmente lo necesitan para hacer una entrevista breve y emitir el certificado”, señala.

Estamos verificando caso por caso y citando a quienes realmente lo necesitan para hacer una entrevista breve y emitir el certificado Zurab Oganesyan — Abogado de Elche Acoge

Para afrontar la situación, la organización ha reforzado su equipo jurídico. “Ahora somos tres abogados trabajando en esto, pero sin dejar de lado nuestros expedientes habituales”, indica. De hecho, ya han comenzado a tramitar solicitudes. “Podemos tener alrededor de 60 expedientes completos ya presentados”.

Una joven accede a las oficinas de CEAR en Alicante este miércoles / Alex Domínguez

Prácticas irregulares

Oganesyan alerta sobre posibles prácticas irregulares relacionadas con las citas. “Se ha comentado que hay gente que las consigue y luego las vende. Es un problema añadido que perjudica a las personas que realmente necesitan el trámite”, advierte.

En cuanto a la presentación presencial, en Elche se está canalizando principalmente a través de oficinas de Correos y el Ayuntamiento ha enviado una circular en la que apunta que los trámites presenciales se atenderán en la oficina Pangea en la Plaza de Barcelona y no en las de atención al ciudadano, donde se han registrado estos días largas colas. En Alicante también se han habilitado dependencias de la Seguridad Social. No obstante, gran parte del proceso ya se está realizando por vía telemática.

Pese a todo, persisten dudas sobre algunos aspectos del procedimiento. “Hay cuestiones que no están del todo claras y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planea publicar instrucciones aclaratorias”, afirma. Mientras tanto, las entidades trabajan con la normativa disponible. “Estamos tramitando ya, aunque en algunos casos no tengamos todas las certezas. Si luego hay cambios, confiamos en poder corregirlos mediante requerimientos”, concluye.

CC OO atenderá a los migrantes en poblaciones donde no atiende la oficina de Correos como Dénia

Llamadas

El sindicato CC OO está recibiendo numerosas llamadas de migrantes en medio de grandes dudas. Por este motivo, tanto a nivel nacional como en la Comunidad han preparado una herramienta informática, similar a la del Ministerio de Inclusión, en la que pueden pedir cita e incluso tramitar algunos documentos. En las sedes del sindicato hay carteles con un QR para descargarse el formulario así como en la página web, donde pueden introducir los datos y en unos días recibirán una cita telefónica o presencial, según demanda.

La gente está muy nerviosa porque quieren hacerlo todo pronto. Es una ventana que se ha abierto, una oportunidad y quieren aprovecharla Pepo Ruiz Olmos — Secretario de Empleo y Comunicación de CC OO

"La gente está muy nerviosa porque quieren hacerlo todo pronto. Es mejor hacerlo con tranquilidad, no todo el mundo necesita el certificado de vulnerabilidad pero es una ventana que se ha abierto, una oportunidad y quieren aprovecharla", concluye Pepo Ruiz Olmos, secretario de Empleo y Comunicación provincial del sindicato, entidad que estará presente en lugares como Dénia, donde no hay oficina de Correos designada para hacer los trámites.