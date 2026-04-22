Paralizado el montaje de la iluminación de la gala de Candidatas de Hogueras en Alicante

El montaje de la iluminación para la gala de Candidatas a Bellea de Alicante ha quedado paralizado este miércoles de forma temporal a escasos días de su celebración, generando incertidumbre en torno a uno de los actos más esperados del calendario de las Hogueras. La decisión, adoptada por la Federació de Fogueres, responde a la necesidad de corregir una serie de modificaciones introducidas por la empresa responsable durante la instalación que no estaban contempladas en el proyecto técnico inicial presentado al Ayuntamiento para el evento que se desarrollará este viernes y sábado en la Rambla.

La organización confía, no obstante, en que la situación quede resuelta en cuestión de horas y no afecte al desarrollo previsto de la gala. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha explicado que la empresa encargada de la instalación decidió realizar mejoras adicionales en la pasarela, motivada por el "cariño" que sienten por el evento y el deseo de "darle más esplendor".

"La empresa ha tomado la decisión de mejorar la instalación de la pasarela por su cuenta, basándose en su propio criterio y el cariño que le tienen al evento. No obstante, esas modificaciones no forman parte del proyecto aprobado por las autoridades, por lo que hemos tenido que paralizar los trabajos para ajustar todo conforme a lo establecido", comentó Olivares.

Asimismo, el presidente de la Federació ha señalado que ya se ha informado a las concejalías de Fiestas e Infraestructuras sobre esta incidencia y que el equipo técnico trabaja para subsanar la documentación cuanto antes. "Hemos comunicado la situación a las concejalías competentes, y durante esta tarde acabaremos de subsanar el proyecto técnico. Mañana podremos retomar el montaje sin más contratiempos", agregó el presidente de la Federació.

La iluminación, protagonista del evento

La gala, que se celebrará el viernes 24 y el sábado 25 de abril a partir de las 20.00 horas, apuesta este año por un planteamiento diferente. Lejos de competir en espectacularidad con la posterior Elección de la Bellea del Foc, la organización ha optado por un enfoque diferente, donde la iluminación se convierte en el eje visual del espectáculo.

El diseño contempla una pasarela de 180 metros con doble recorrido, pensada para acercar a las candidatas al público y reforzar la sensación de proximidad. En este contexto, el sistema lumínico adquiere un papel esencial para acompañar el recorrido sin sobrecargar la escena.

Impacto en la ciudad y próximos actos

La celebración en la Rambla ha implicado importantes restricciones de tráfico, activas entre las 09.30 horas del 21 de abril hasta las 06.00 horas del domingo 26 de abril, que afectarán a la Rambla, entre las calles Gerona y Duque de Zaragoza, y ocupación de calzada sin corte de tráfico en calle Duque de Zaragoza. Estas medidas buscan facilitar el montaje y garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento.

La cita de este fin de semana es la antesala de la gala de la Elección, que se desarrollará en la plaza de toros el viernes 1 de mayo y el sábado 2 de mayo, para infantiles y adultas, respectivamente. Previamente, se celebrará la recepción oficial las aspirantes el día 26 en la Casa del Mediterráneo, presidida por el alcalde y el resto de la Corporación municipal.

Este acto, aunque con distintas variaciones a lo largo de las décadas desde que se viene realizando, ya ha tenido como escenario la Explanada de España, con acceso final al salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, la plaza del puerto de Alicante, zona Volvo, en la plaza de toros y, en 2025, en el estadio José Rico.