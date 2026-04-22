Conoce a los ponentes de «Creciendo Juntos», el mayor evento sobre crianza y educación de la provincia de Alicante

El sábado, 25 de abril, Terra Natura Benidorm acogerá una cita pensada para las familias que quieren educar, acompañar y crecer con más herramientas en un momento especialmente exigente para la crianza: «Creciendo Juntos», una jornada que reunirá en el parque temático a profesionales de primer nivel para abordar algunos de los grandes retos que hoy preocupan a madres, padres, docentes y educadores. Será, además, una experiencia completa, porque asistir al evento permitirá disfrutar gratuitamente del parque durante todo el día.

«Creciendo Juntos» nace con el objetivo de ofrecer información útil, cercana y práctica sobre cuestiones que están muy presentes en la vida diaria de las familias. La relación de niños y adolescentes con las pantallas, el impacto de los dispositivos en su salud visual, el acoso escolar, la educación emocional o el pensamiento crítico en plena era de la inteligencia artificial son algunos de los asuntos que centrarán una mañana concebida para escuchar, aprender y salir con ideas aplicables desde el primer momento.

La jornada, organizada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, comenzará a las 10:00 horas con la recepción y acreditación. A las 11:00 horas tendrá lugar la bienvenida de la mano de Luís Perea, director de Terra Natura y Aqua Natura, y la apertura institucional de Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa. Será el punto de partida de un encuentro que quiere convertirse en referencia para quienes buscan respuestas y orientación en torno a la infancia y la adolescencia.

A partir de ahí, el programa reunirá a un grupo de ponentes con perfiles muy distintos, pero con algo en común: todos aportarán una mirada experta y muy conectada con la realidad de las familias.

Marina Marroquí, educadora social, experta en violencia de género. / .

La primera intervención, de 11:10 a 11:25 horas, será «Pantallas: proteger para crecer», a cargo de Marina Marroquí, educadora social y experta en violencia de género. Después, de 11:25 a 11:40 horas, llegará la ponencia «¿Qué afecta al desarrollo visual de nuestros niños y adolescentes?: dispositivos digitales y demás», impartida por David Piñero, catedrático de la Universidad de Alicante y optometrista del Hospital VITHAS Medimar Alicante. Su intervención permitirá conocer mejor cómo influyen los hábitos actuales en la salud visual infantil y juvenil, y qué señales conviene tener en cuenta en el día a día.

David Piñero, optometrista de VITHAS Medimar Alicante / Jose Navarro

La tercera cita del programa, de 11:40 a 11:55 horas, abordará una preocupación constante para muchas familias: el acoso escolar. Bajo el título «Acoso escolar: señales de alerta y claves para actuar», intervendrá Héctor Inarejos, inspector de la Policía Nacional, delegado provincial de Participación Ciudadana e interlocutor social. Será una oportunidad para aprender a detectar indicios, entender mejor este problema y saber cómo reaccionar de forma adecuada.

Héctor Inarejos, Inspector de la Policía Nacional, delegado provincial de Participación Ciudadana e Interlocutor Social. / Jose Navarro

A continuación, de 11:55 a 12:10 horas, tendrá lugar la ponencia «Educar sin miedo: cómo acompañar desde la calma», con Isabel Fernández-Lerga, responsable de Marketing y Admisiones de Lady Elizabeth School - Colegio Newton.

Isabel Fernández-Lerga, responsable de Marketing y Admisiones de Lady Elizabeth School - Colegio Newton / .

Por último, el cierre del programa, de 12:10 a 12:25 horas, lo protagonizará Andrés Karp, consultor de marketing estratégico, inteligencia artificial y datos, y fundador de DINAMICBRAiN, con el título «La IA piensa rápido. Tú, ¿cuándo piensas? (Pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial)». Una propuesta especialmente sugerente para cerrar la mañana reflexionando sobre el papel de la inteligencia artificial y la necesidad de formar a los menores —y también a los adultos— en pensamiento crítico.

Andrés Karp, fundador de DINAMICBRAiN / .

Tras las conclusiones y agradecimientos, el evento sorprenderá con una exhibición de aves rapaces a cargo de Terra Natura, un broche perfecto para una jornada que combinará contenido, convivencia y ocio en familia.

Además, durante todo el acto, Terra Natura va a habilitar la zona multiaventura con monitores para menores de entre 5 y 17 años, con propuestas como puentes colgantes, troncos, puentes mono o tirolina. Así, los padres podrán asistir con tranquilidad a las ponencias, mientras los niños disfrutan de actividades pensadas para ellos. Los menores de 5 años, por seguridad, deberán permanecer junto a sus padres o tutores durante la charla.

Y recuerda, una vez finalizado el evento, todas las personas inscritas podrán quedarse en Terra Natura hasta las 18:00 horas, hora de cierre del parque. Un plan redondo para pasar el día completo en familia.