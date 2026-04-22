Hasta un año para una primera valoración con el oftalmólogo y el dermatólogo en Alicante

Las quejas de pacientes por las listas de espera en la sanidad pública se repiten a las puertas de centros de salud y hospitales, donde muchos usuarios denuncian demoras prolongadas, dificultades de acceso y, sobre todo, una falta de información clara sobre cuándo serán atendidos. La situación resulta especialmente preocupante en las consultas de especialidades, donde, según han relatado distintos afectados, la espera para una primera valoración puede oscilar entre un mínimo de cuatro meses y hasta nueve meses o incluso un año, dependiendo del caso y de la especialidad. Esto ocurre, por ejemplo, en el centro de especialidades de Babel en Alicante, para el oftalmólogo y el dermatólogo, según han explicado Toñi Molina y Paco Maciá, integrantes de la plataforma Marea Blanca, tras recoger durante este miércoles multitud de testimonios de usuarios de la sanidad pública.

A esta realidad se suma la incertidumbre que viven los pacientes desde el momento en que son derivados. En muchos casos, tras acudir al médico de Familia, se les indica que recibirán una cita en el futuro sin concretar plazos. Esa indefinición genera inquietud y sensación de abandono. “Te dicen que ya te llamarán, pero no sabes cuándo, ni cuánto vas a tener que esperar. La gente se queda en un limbo”, explica Molina. Marea Blanca impulsa una campaña informativa a las puertas de distintos centros sanitarios de toda la provincia para trasladar a la ciudadanía sus derechos ante estas demoras.

Marea Blanca recomienda a los ciudadanos pedir por escrito la posición que ocupan para cirugía si esta se demora

Testimonios

Durante estas acciones informativas recogen historias que reflejan el impacto de las listas de espera en el día a día de los pacientes. En Atención Primaria, por ejemplo, algunas personas aseguran tener que esperar cerca de un mes para conseguir cita con su médico de familia. “En algunos barrios nos hablan de 25 días o incluso más para una consulta básica”.

Te dicen que ya te llamarán, pero no sabes cuándo, ni cuánto vas a tener que esperar. La gente se queda en un limbo Toñi Molina — Marea Blanca

En el ámbito de las especialidades, la situación es aún más acusada. “Nos han trasladado casos de cuatro meses para Oftalmología, pero también de nueve meses o incluso un año para que te vea el especialista, tanto en primeras consultas como en revisiones”, apunta Maciá. En este sentido, advierte de que, aunque en ocasiones la primera visita puede llegar antes, las revisiones posteriores pueden demorarse durante muchos meses, lo que agrava la evolución de algunas patologías. Una situación que también se produce, aseguran, en Dermatología.

Ambos coinciden en que uno de los principales problemas es el desconocimiento generalizado sobre los derechos de los pacientes en relación con los tiempos de espera. Cuando un médico de Familia realiza una derivación, esta se clasifica como urgente, preferente u ordinaria. Las urgentes deben atenderse con la máxima rapidez, en un máximo de 15 días, mientras que las preferentes cuentan con plazos orientativos que, en determinados casos —especialmente en intervenciones quirúrgicas—, pueden situarse en torno a los 180 días. Sin embargo, en las derivaciones ordinarias no existe un plazo máximo garantizado, lo que provoca que muchas personas queden atrapadas en listas de espera sin una referencia temporal clara.

Marea Blanca recoge quejas de pacientes por la demora en ser atendidos en el centro de especialidades de Babel en Alicante / Pilar Cortés

Indefensión

“Eso es lo que más indefensión genera, porque no sabes qué reclamar ni cuándo hacerlo”, dice Molina. La falta de información no solo afecta a los plazos, sino también al funcionamiento interno de las listas. “No sabemos cómo se gestionan, ni qué criterios determinan quién pasa antes. Esa opacidad deja a los pacientes en una situación de vulnerabilidad”, añade Maciá.

Ante esta situación, desde la plataforma recomiendan que, cuando las demoras se prolonguen excesivamente o el estado de salud empeore, los pacientes presenten reclamaciones por escrito dirigidas a la gerencia del departamento de salud correspondiente. En dichas reclamaciones, aconsejan solicitar información concreta, como el número que ocupa el paciente en la lista de espera, con el objetivo de introducir un mayor grado de transparencia en el proceso.

No sabemos cómo se gestionan las listas de espera, ni qué criterios determinan quién pasa antes. Esa opacidad deja a los pacientes en una situación de vulnerabilidad Paco Maciá — Marea Blanca

A las demoras asistenciales se suman también problemas de accesibilidad derivados de cambios organizativos en los servicios sanitarios. Es el caso del traslado, a raíz de unas obras, del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) desde Babel al Hospital General de Alicante, una medida que, según denuncian, está generando dificultades añadidas, especialmente entre las personas mayores.

“Hay usuarios que tienen que desplazarse hasta el hospital en autobús y, cuando llegan, en ocasiones solo consiguen que les den cita para otro día, teniendo que volver nuevamente”, relata Molina. Esta situación, apuntan, incrementa las barreras de acceso y complica aún más la relación de los pacientes con el sistema sanitario.

Preocupación por la derivación a la privada Otro de los aspectos que se señalan es el uso de las listas de espera como mecanismo que favorece la derivación de pacientes a la sanidad privada a través de conciertos en el denominado plan de choque. Según explican desde Marea Blanca, estos programas, planteados en origen como medidas temporales para reducir demoras, se han convertido en una herramienta estructural. “Se habla de incremento del presupuesto sanitario, pero no se explica que una parte importante se destina a la privada. Son recursos públicos que no se están utilizando para reforzar la sanidad pública”, critican. En este sentido, advierten de que esta dinámica tiene consecuencias a medio y largo plazo, ya que supone una salida constante de recursos del sistema público, dificultando su mejora y su capacidad de respuesta. “No es indiferente que un paciente sea atendido en un sistema o en otro, porque eso condiciona cómo evoluciona la sanidad pública”, aseguran.

Macroáreas

Además, alertan de que determinadas decisiones organizativas, como la creación de macroáreas sanitarias o la centralización de especialidades en hospitales de referencia, pueden agravar las desigualdades territoriales. Según indican, estas medidas concentran recursos en grandes centros hospitalarios, mientras que los hospitales comarcales y áreas periféricas pierden capacidad asistencial, lo que obliga a muchos pacientes a desplazarse largas distancias para recibir atención.

Las quejas recogidas reflejan una situación compleja en la que confluyen demoras prolongadas, falta de información, dificultades de acceso y una percepción creciente de deterioro del sistema sanitario público. Desde Marea Blanca insisten en la necesidad de adoptar medidas que garanticen mayor transparencia, establezcan plazos claros de atención y refuercen los recursos de la sanidad pública, con el objetivo de asegurar una atención accesible, equitativa y de calidad para toda la ciudadanía.