El PSOE pide más peatonalización y Policía para que los niños vayan seguros al colegio en Alicante

Entornos escolares seguros similares a las que ya tienen Elda, Novelda, Valencia, Torrent o Alcoy. El grupo municipal socialista de Alicante defenderá en el próximo pleno una iniciativa para mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico y garantizar la presencia de la Policía Local en los accesos a los centros educativos.

El concejal socialista Emilio Ruiz ha alertado de la situación que se produce a diario en muchos colegios de Alicante, donde la acumulación de vehículos, el estacionamiento indebido y la falta de control generan entornos inseguros en los horarios de entrada y salida: “Cada día se repiten escenas de tráfico desordenado, doble fila y situaciones de riesgo en los accesos a los centros educativos, lo que evidencia la falta de planificación y de presencia suficiente de la Policía Local en momentos clave”.

En ese sentido, ha defendido que garantizar entornos escolares seguros debe ser una prioridad para el Ayuntamiento y ha reclamado una actuación decidida por parte del equipo de gobierno: “Ir al colegio no puede convertirse en una situación de riesgo ni de estrés diario para las familias. Es responsabilidad del Ayuntamiento garantizar accesos seguros, ordenados y adecuados en todos los centros educativos de la ciudad”.

Coches estacionados en las aceras en la zona próxima a un colegio de Alicante, en imagen de archivo / Héctor Fuentes

Plan integral

La propuesta socialista se articula como un plan integral que aborda de forma coordinada el diseño urbano, la movilidad y la seguridad. En este sentido, plantea actuar sobre tres ejes fundamentales: la pacificación del tráfico en los entornos escolares, la mejora de la infraestructura peatonal y el impulso de la movilidad autónoma de los menores.

Entre las medidas concretas, el PSOE propone analizar junto a cada comunidad educativa la situación real de los accesos a los centros para detectar puntos críticos y necesidades específicas. A partir de ese diagnóstico, se plantea la creación de una red de rutas escolares seguras con itinerarios señalizados, accesibles y adaptados, que incluyan puntos de encuentro para el alumnado y permitan realizar los trayectos a pie con mayor seguridad.

El Grupo Socialista recuerda que ciudades alicantinas y valencianas ya han puesto en marcha iniciativas similares, combinando intervenciones urbanas, regulación del tráfico, presencia policial, e innovaciones tecnológicas, con resultados positivos en la seguridad y calidad de los accesos escolares.