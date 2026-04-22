Sigue el plantón técnico a la comisión de Les Naus del Ayuntamiento de Alicante

La investigación interna sobre el caso de las viviendas protegidas de Les Naus en Alicante sigue acumulando obstáculos. Hasta tres técnicos municipales han comunicado este miércoles que no acudirán a la comisión municipal creada para esclarecer las posibles irregularidades en las adjudicaciones de vivienda de promoción pública en la urbanización Les Naus, en un momento en el que el caso ha dado un salto judicial con la imputación de una quincena de personas. La magistrada que instruye la causa ha citado a declarar como investigadas a quince personas, entre ellas representantes políticos, altos cargos de la administración local, técnicos y varios propietarios de viviendas en la urbanización de La Condomina.

La ausencia de estos tres técnicos municipales, considerados piezas clave en la tramitación de los expedientes vinculados a las operaciones urbanísticas, fue comunicada mediante un correo remitido a los miembros de la comisión no permanente del pleno. En concreto, han declinado asistir a la sesión prevista para este viernes 24 de abril, la jefa del Departamento de Gestión de Plusvalías, Ordenanzas y Convenios, un técnico de Obras Públicas del área de Urbanismo y una técnico de la Concejalía de Estadística. Las negativas han sido remitidas tanto por correo electrónico como mediante escritos registrados en la Secretaría General del Pleno, siguiendo el procedimiento formal establecido.

Entre estas ausencias, todavía se desconocen que harán los otros dos técnicos municipales citados para declarar en la segunda sesión de esta comisión, se encuentra el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental y Elsa Lloret, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y pareja del técnico de Vivienda responsable de validar, con presuntas irregularidades en algunos casos, los visados.

Según un informe de la conselleria realizado tras destaparse el escándalo, la funcionaria figura entre los adjudicatarios que no han demostrado con documentos oficiales que cumplen con las exigencias ya que ni presentó en tiempo y forma los papeles sobre sus ingresos ni las propiedades de su cónyuge. La arquitecta anotó unos supuestos ingresos próximos a los 40.000 euros, pero sin justificación documental.

Funcionarios que quisieron declarar sin respuesta

Este nuevo rechazo se enmarca además en un contexto en el que hasta tres funcionarios municipales tampoco acudieron a declarar en la comisión de la pasada semana, aunque algunos de ellos sí mostraron su disposición a colaborar. De los cinco empleados públicos que inicialmente declinaron participar, frente al único que sí acudió a la cita, tres manifestaron su interés en hacerlo, incluso ofreciendo responder por escrito o concertar una comparecencia alternativa. Sin embargo, esas pretensiones no fueron trasladadas por el equipo de gobierno del PP al resto de grupos políticos, lo que provocó críticas por parte de la oposición, que exige conocer todas las comunicaciones mantenidas con los técnicos citados.

Entre esos funcionarios se encuentran precisamente quienes alertaron en enero de posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de Les Naus. Tanto la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, el técnico de su departamento Pablo Torregrosa y Antonio Faura, jefe del departamento de Control de Obras se pusieron a disposición de la Corporación municipal y se ofrecían a aclarar por escrito las dudas de los grupos políticos, una propuesta que no se mencionó en ningún momento de la reunión, en la que tampoco se dio traslado al resto de formaciones de una copia del escrito pese a su evidente malestar tanto por las ausencias como por no haber sido informados previamente de ellas.

Tras esta situación, los grupos de izquierdas (PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos) solicitaron formalmente el pasado 17 de abril una sesión urgente por entender que se habían desarrollado hechos que "afectan al normal funcionamiento de la misma y al ejercicio de las funciones de control político". Sin embargo, este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, no contestó a la cuestión sobre si pero sus referencias constantes a la sesión ordinaria que tendrá lugar este viernes, a la que se ha emplazado para responder muchas de las dudas planteadas por los medios tras la Junta de Gobierno Local celebrada este martes, evidenciaron la nula voluntad de hacer caso de la petición de la izquierda.

La clave de Plusvalías y las acusaciones de Vox

La relevancia del área de Plusvalías se situó en el centro del debate político en el pleno extraordinario celebrado en marzo, cuando Vox puso el foco en la gestión de estos expedientes. Fue la portavoz municipal de la formación, Carmen Robledillo, quien cuestionó directamente al equipo de gobierno sobre si el Ayuntamiento tenía conocimiento previo de que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, disponía de una vivienda protegida en Les Naus, y sobre la tramitación de los recibos vinculados a esas operaciones.

Robledillo sostuvo que esa información había entrado en el Ayuntamiento durante el verano y deslizó que pudo no ser atendida, lo que llevó al gobierno local del PP a abrir un expediente específico sobre la gestión de las plusvalías. A partir de ahí, el alcalde defendió que era necesario comprobar el recorrido administrativo de esos documentos. "La información consiste en averiguar cuándo se están abriendo esos expedientes y se está preguntando a los funcionarios que gestionan los expedientes de plusvalía", explicó Luis Barcala en el mes de mazo.

El alcalde insistió en que el objetivo era aclarar si los recibos habían sido efectivamente registrados y abiertos. "Ese expediente es para contrastar que, por anómalo que parezca, estaban sin descargar", señaló Barcala, defendiendo que el equipo de gobierno no tuvo conocimiento de esa información en el momento en que, según Vox, ya obraba en poder del Ayuntamiento.