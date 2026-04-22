Pineda lamenta que Alicante y Elche no se esfuercen lo mismo que otros municipios en la regularización de migrantes

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha visitado la Oficina de Extranjería en la ciudad de Alicante para conocer de primera mano el funcionamiento del servicio y el refuerzo de medios desplegado con motivo del proceso de regularización de inmigrantes.

Durante la visita, Pineda ha subrayado que este proceso constituye “una medida necesaria y responsable”, ya que se trata de personas que “ya viven y trabajan en nuestro país y que deben poder hacerlo con plenos derechos y garantías”.

Asimismo, ha destacado que esta iniciativa cuenta con “un amplio respaldo social, político y económico” y ofrece “seguridad jurídica dentro del marco legal vigente” en referencia al procedimiento impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Atención clara

El subdelegado ha querido poner en valor el papel de las administraciones en este proceso, destacando el esfuerzo de municipios como Elda, Villena, Alcoy o Dolores, que están ofreciendo una atención clara y eficaz a la ciudadanía.

En este sentido, ha lamentado que otros ayuntamientos de la provincia como Alicante o Elche, “no estén realizando ese mismo esfuerzo en estos momentos”, incidiendo en la importancia de que todas las administraciones se impliquen de manera coordinada.

Otra imagen del subdelegado en Extranjería / INFORMACIÓN

Pineda ha insistido en que “no nos van a encontrar en batallas políticas”, señalando que este proceso requiere "responsabilidad, coordinación y altura institucional”. “Lo importante es que todas las administraciones estén preparadas para atender este proceso de regularización, y en ningún caso vamos a fomentar la confrontación”, ha añadido.

Mercado laboral

Finalmente, ha destacado que la regularización “no solo favorece la integración, sino que también fortalece nuestro mercado laboral y contribuye al sostenimiento del Estado del Bienestar”.

Desde que el pasado jueves se abrió la ventana telemática para presentar los documentos del proceso de regularización extraordinaria, ya han sido entregadas 60.656 solicitudes de inmigrantes que residen en España sin la documentación en regla. Así, más del 10% de las solicitudes que el Gobierno calcula atender antes del 30 de junio ya se han enviado cuando apenas se cumplen cuatro días del inicio del proceso que, hasta el momento, ha estado marcado por las largas colas y la confusión.

Ministra

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que también ha explicado que se han asignado 35.966 citas para entregar los documentos necesarios presencialmente hasta el 30 de abril, ha asegurado que el proceso "progresa a buen ritmo".

A la vez, ha denunciado que "muchos ayuntamientos, siguiendo directrices políticas del Partido Popular" no están emitiendo los informes de vulnerabilidad que requieren un grueso de las personas interesadas en acceder a la medida.

"Están boicoteando las esperanzas y derechos de miles de personas", ha cuestionado la ministra, que ha asegurado que "el PP está solo y desdibujado en su oposición al procedimiento" de regularización.