La Aemet avisa: la provincia de Alicante supera los 30 grados y mira al interior por tormentas y chubascos

El tiempo en Alicante mantiene la estabilidad este miércoles, pero con un giro claro: suben las temperaturas y aparece un riesgo, aunque bajo, de chubascos con tormenta en el interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada arranca con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la provincia, en una situación todavía dominada por el sol. No obstante, a lo largo del día crecerán nubes de evolución en zonas del interior que podrían dejar chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta. Se trata de una probabilidad baja y muy localizada, pero suficiente para introducir un matiz de inestabilidad en comarcas interiores durante la tarde. En el litoral y algunas depresiones del interior, no se descarta la presencia puntual de brumas o nubes bajas a primera y última hora del día, aunque sin mayor repercusión.

El cambio más evidente llega en las temperaturas. Las máximas suben y dejarán un ambiente más cálido en las horas centrales, mientras que las mínimas se mantienen sin grandes cambios o en ligero ascenso, lo que suaviza aún más el amanecer.

El viento será flojo y variable durante buena parte del día, aunque por la tarde tenderá a componente sur y este, con intervalos moderados en la costa.

El tiempo en Alicante

Alicante tendrá un miércoles mayoritariamente soleado, aunque con algunos intervalos nubosos a lo largo del día y más presencia de nubes al final de la jornada. Las temperaturas suben y dejan un ambiente algo más cálido, con valores entre 14 y 25 grados, lo que se traduce en una sensación más templada desde primera hora y calor suave al mediodía.

El viento de componente este irá ganando protagonismo por la tarde, con algo más de intensidad, lo que aportará humedad y una sensación más fresca junto al mar a última hora.

Verano adelantado en Alicante en pleno mes de abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elche

Elche vivirá un miércoles estable y soleado durante buena parte del día, con algunas nubes altas o intervalos nubosos hacia la tarde-noche. Las temperaturas suben con claridad, alcanzando los 29 grados de máxima y dejando un ambiente más cálido, especialmente en las horas centrales.

El viento de levante se dejará notar por la tarde, aportando algo más de humedad y suavizando ligeramente la sensación térmica al final del día.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un miércoles muy estable, con cielos poco nubosos durante todo el día y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas apenas cambian, moviéndose entre 16 y 22 grados, lo que deja un ambiente templado y muy cómodo, sin calor excesivo.

El viento de componente sur y este soplará con algo más de intensidad por la tarde, dejando una sensación más fresca en zonas expuestas del litoral.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elda

En Elda, el miércoles será claramente más cálido y con ambiente plenamente soleado durante buena parte del día, aunque con algunas nubes de evolución por la tarde. Las temperaturas suben hasta rozar los 29 grados, con una mínima de 12, lo que deja una jornada de fuerte contraste y sensación casi veraniega en las horas centrales.

No se descarta algún chubasco muy puntual en el entorno del interior, aunque la probabilidad es baja. El viento será flojo, por lo que el calor se notará con más intensidad.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá un miércoles tranquilo, con cielos poco nubosos durante la mayor parte del día y sin cambios destacables. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 15 y 23 grados, con un ambiente templado y sin sensación de calor excesivo en ningún momento.

El viento de componente este irá ganando algo de presencia por la tarde, aportando humedad y dejando una sensación algo más fresca junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será uno de los puntos donde más se note el ascenso térmico, con un miércoles plenamente soleado y muy caluroso para la época. Las temperaturas se disparan hasta los 31 grados, con una mínima de 14, dejando una tarde claramente veraniega y con sensación de calor intensa en las horas centrales.

El viento será flojo y no aliviará demasiado, aunque por la tarde girará ligeramente, aportando algo más de humedad sin rebajar en exceso la sensación térmica.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá un miércoles más cambiante que el resto de la provincia, con sol durante la mañana y crecimiento de nubes a medida que avance la tarde. Las temperaturas suben, con una máxima de 28 grados y mínima de 14, dejando un ambiente cálido en las horas centrales, aunque sin excesos.

Por la tarde aumenta la probabilidad de chubascos, incluso con alguna tormenta puntual, lo que puede romper la estabilidad en el interior. El viento será flojo y no tendrá demasiado protagonismo.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un miércoles tranquilo en líneas generales, con sol durante buena parte del día y algunos intervalos nubosos hacia la tarde. Las temperaturas suben ligeramente, con valores entre 13 y 25 grados, dejando un ambiente suave por la mañana y más templado en las horas centrales.

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El viento de componente este y norte soplará con cierta intensidad en algunos momentos, especialmente por la tarde, aportando frescor y una sensación más agradable junto al mar.