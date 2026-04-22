Tráfico complicado en varias carreteras de Alicante este miércoles: retenciones en Torrevieja y varias incidencias por obras y obstáculos

La provincia de Alicante arranca la jornada de este miércoles, 22 de abril, con varias incidencias de tráfico activas en distintos puntos de su red viaria, con especial atención a la N-332 en Torrevieja, donde se ha notificado una retención por circulación irregular en ambos sentidos.

Según la información facilitada, la incidencia más destacada se localiza en la N-332, a la altura de Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, donde desde las 08.20 horas se registra una situación de retención o congestión, catalogada con nivel amarillo.

Junto a este punto, también figuran varias incidencias por obstáculos fijos y obras en diferentes carreteras de la provincia, algunas de ellas con afección a carriles o arcenes.

Principales incidencias

En Orihuela, a las 08.06 horas se ha notificado un obstáculo fijo por accidente en la N-340, a la altura del kilómetro 686,914, en sentido decreciente de la kilometración.

Pocos minutos después, a las 07.49 horas, también se ha informado de otro obstáculo fijo por accidente en la EL-20, en el término de Elche, concretamente en el kilómetro 7,641, en sentido decreciente.

Un accidente ha complicado a las 8.00 horas la circulación en la autovía A-70 en Orgegia, en sentido Elche, provocando retenciones de 2 kilómetros en ambas direcciones. El incidente ya se resolvió.

Además, en Torrellano, desde las 07.46 horas permanece señalada otra incidencia por obstáculo fijo en la N-338, en el kilómetro 2,611, en sentido creciente de la kilometración.

A ello se suma otra advertencia en l’Alfàs del Pi, donde a las 08.19 horas se ha comunicado un obstáculo fijo en la N-332, en el kilómetro 153,15, también en sentido creciente.

Obras con afección al tráfico

La jornada deja además varias actuaciones de mantenimiento y obras que pueden condicionar la circulación en distintos tramos de la red principal.

En la A-7, entre Ibi y Alcoy, hay obras activas desde las 08.01 hasta las 14.30 horas entre los kilómetros 458 y 456, con el carril izquierdo cerrado en sentido decreciente.

En la AP-7 se concentran varias actuaciones desde las 08.00 hasta las 19.00 horas. Una de ellas afecta al tramo entre Almoradí y Rojales, entre los kilómetros 741 y 743, con carril izquierdo cerrado en sentido creciente. Otra se localiza entre Catral y Almoradí, del kilómetro 736 al 737,4, con carril derecho cerrado. También hay obras en Orihuela Costa, entre los kilómetros 764,8 y 765,5, con carril izquierdo cerrado.

Por otra parte, hay intervenciones previstas hasta las 07.00 horas del 23 de abril en varios puntos de la provincia, aunque en estos casos la afección comunicada es el cierre del arcén. Es el caso de la A-77 en San Vicente del Raspeig, de la A-77a entre Fontcalent y San Vicente del Raspeig, y de dos tramos de la A-7 en el entorno de Albatera y San Isidro.

También figura una incidencia por obstáculo fijo en la CV-935, en Algorfa, a la altura del kilómetro 4,479, comunicada a las 06.43 horas.

Nivel amarillo

La incidencia de mayor relevancia de la mañana es, por ahora, la de Torrevieja, al ser la única clasificada con nivel amarillo, un indicador que suele asociarse a problemas de tráfico con afección más visible para los conductores, como circulación lenta o irregular.

El resto de avisos aparecen en nivel gris, una categoría que engloba incidencias diversas, como obstáculos u obras, y que no siempre implica grandes retenciones, aunque sí puede obligar a extremar la precaución.

Estas incidencias afectan a algunos de los corredores más transitados de la provincia, como la N-332, la A-7 o la AP-7, además de accesos relevantes del área de Elche, Alicante y la Vega Baja.

Por ello, los conductores que circulen este miércoles por estas zonas deben prever posibles demoras, especialmente en Torrevieja, y estar atentos a desvíos, reducción de velocidad y cierres parciales de carril en los tramos en obras.