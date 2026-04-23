Alicante lleva a los iPhones su app para consultar el bus y los parkings en tiempo real

El Ayuntamiento de Alicante ha extendido a los iPhones la aplicación municipal ‘Alicante se mueve’, una herramienta que permite consultar en tiempo real la hora de paso del autobús urbano, el estado del tráfico, las incidencias o la disponibilidad de plazas en aparcamientos públicos. La plataforma ya podía utilizarse a través de la web y en dispositivos Android y ahora suma también su descarga en los teléfonos de Apple.

La utilidad práctica de la herramienta está en que concentra en un mismo mapa información que puede resultar especialmente útil antes de salir de casa o al planificar un desplazamiento por la ciudad. A través de la aplicación o de la web se pueden activar hasta siete capas distintas para consultar al momento el tráfico, las incidencias, los parkings con plazas libres, las cámaras de tráfico, las paradas del autobús con el tiempo estimado de llegada, la calidad del aire y los eventos que puedan afectar a la movilidad.

Uno de los usos más directos es saber cuánto falta para que llegue el autobús a una parada concreta o comprobar a qué aparcamiento público se puede acudir con plazas disponibles. La plataforma también permite preparar una ruta en función de la densidad del tráfico o de los incidentes que se estén registrando en ese momento.

La información se nutre de distintas fuentes conectadas en tiempo real. Por un lado, del sistema municipal de vigilancia del tráfico, con más de 300 cámaras instaladas en los principales viarios, entre dispositivos de imagen y lectores de matrículas, aunque alrededor de 60 son las que ofrecen imágenes dentro de la plataforma. Por otro, de los sistemas que regulan la ocupación de los parkings de concesión municipal y del operador del transporte urbano en autobús, que aporta la información sobre el tiempo restante para la llegada de los vehículos a cada parada.

La aplicación permite conocer antes de salir de casa la llegada del autobús y los parkings disponibles Carlos de Juan — Concejal de Movilidad Urbana

Ese conjunto de datos se canaliza además a través del Centro de Control de Pantallas de Tráfico, desde donde se ofrece información actualizada sobre incidencias, imágenes fijas de cámaras, eventos que alteren la movilidad urbana y también conexión con la plataforma de la Dirección General de Tráfico para consultar el estado de las principales vías de circunvalación de la ciudad.

La herramienta forma parte del programa municipal ‘Alicante se mueve’, promovido por la concejalía de Movilidad Urbana dentro de la estrategia de ciudad inteligente del Ayuntamiento. El proyecto ha supuesto una inversión de 2,94 millones de euros, cofinanciada en un 60 % con fondos europeos Feder y en un 40 % con aportación municipal.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, destaca “la utilidad práctica de la aplicación al poder conocer antes de salir de casa la hora de llegada del autobús a tu parada o a qué parking puedes ir a aparcar en el centro de la ciudad con plazas disponibles, además de visibilizar el estado del tráfico y las posibles incidencias en la ruta que vas a utilizar”.

El edil añade que este sistema de gestión de la movilidad, apoyado en análisis de datos, geolocalización e inteligencia artificial, permite “gestionar de forma eficiente el tráfico, obtener datos en tiempo real, optimizar la toma de decisiones y ofrecer a la ciudadanía información útil y accesible sobre su entorno de movilidad”.