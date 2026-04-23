Las aspirantes a Bellea del Foc deslumbran en los ensayos de la Gala de Candidatas de la Rambla de Alicante

Alicante vivió este jueves la antesala de uno de sus eventos más esperados de las Hogueras con el ensayo general de la Gala de Candidatas a Bellea del Foc. Bajo una iluminación intensa y ante la expectación de cientos de foguerers, la Rambla de Méndez Núñez se transformó en un gran escenario al aire libre que sirvió de avanzadilla a la esperada gala que tendrá lugar este fin de semana.

El ambiente comenzó a cargarse de emoción con la aparición de las candidatas infantiles, encargadas de inaugurar el recorrido. Poco a poco, las aceras se llenaron de público con familiares, representantes de comisiones, curiosos y amantes de la Fiesta que no quisieron perderse el ensayo de un acto que, por primera vez, se celebra en una de las vías principales de la ciudad.

El desfile continuó con las candidatas adultas, prolongándose hasta más allá de las 22:00 horas. Cada paso y cada gesto fue observado con atención por el jurado y los asistentes, que respondieron con aplausos y vítores a medida que las aspirantes avanzaban por la pasarela.

Este cambio de ubicación supone un punto de inflexión en la organización de la Gala de Candidatas. En 2025, el evento se celebró en el estadio José Rico Pérez, mientras que en años anteriores tuvo como escenarios la plaza de toros, por el covid, o el puerto de Alicante. La apuesta por la Rambla responde a una voluntad evidente de acercar la Fiesta a la calle, pese a los efectos en el tráfico por el montaje de la pasarela desde el pasado martes.

Las candidatas infantiles fueron las encargadas de inaugurar el recorrido en la pasarela de la Rambla. / Rafa Arjones

La iluminación, protagonista del debate

Uno de los elementos más comentados de la jornada fue la iluminación. Los focos instalados a lo largo de la pasarela han generado polémica durante los últimos días, pero finalmente cumplieron su función y garantizaron la visibilidad de las candidatas, ofreciendo una imagen deslumbrante del desfile. El principal ajuste en la organización ha sido la elevación de los 130 focos a cinco metros de altura sobre la pasarela de 140 metros. Inicialmente previstos a ras de suelo, la empresa responsable del montaje recomendó su modificación para mejorar la visibilidad del público.

Esta decisión no figuraba en el proyecto técnico inicial presentado al Ayuntamiento de Alicante, lo que provocó incluso la paralización temporal del montaje. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, defendió la medida asegurando que responde a la necesidad de ofrecer "la mejor imagen de la Fiesta" y garantizar la seguridad en un entorno tan céntrico como la Rambla.

Recorrido definido

Tras este ensayo, la maquinaria festera ya está lista para la celebración de la Gala de Candidatas. El evento se abrirá este viernes 24 de abril con las aspirantes infantiles y continuará el sábado 25 con las adultas. Ambos actos comenzarán a las 20:00 horas y se espera una asistencia superior a las 6.000 personas, de las cuales 1.500 contarán con asiento reservado en el interior del recinto.

El recorrido arrancará cerca de la calle López Torregrosa, frente al Banco de España, y se desarrollará en sentido descendente por la Rambla hasta la intersección con la calle Teniente Coronel Chapaprieta. Tras el giro, las candidatas regresarán al punto de inicio, donde se ubicará el escenario final para la fotografía conjunta.

Tras la galas de Candidatas, Alicante afrontará el siguiente gran fecha: la Elección de la Bellea del Foc 2026, que se celebrará los días 1 y 2 de mayo en la plaza de toros.