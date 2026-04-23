El barco centenario que hace escala en Alicante sin dejar de navegar

A primera vista, el Pascual Flores parece una rareza plantada en medio del puerto de Alicante. Sus palos y la cubierta de madera lo separan de cualquier embarcación actual que atraque a su alrededor. Pero el barco no está en Alicante como una pieza quieta de museo. Sigue navegando. Y eso es, precisamente, lo que lo hace singular.

El pailebote, construido en 1917 y vinculado durante buena parte de su historia al comercio marítimo, permanecerá atracado hasta el domingo en el muelle 10, frente al Museo Ocean Race. Durante estos días se puede visitar por tres euros y también realizar navegaciones de tres horas por la costa alicantina en algunas jornadas. La visita permite recorrer casi todo su interior, salvo la sala de máquinas: camarotes, cubierta, sala de estar, zona de pilotaje o la antigua bodega de carga, donde durante años se transportó sal.

Su actual contramaestre, Sergi Hoys, resume el valor del barco: “Es un barco de 1917, un pailebote, de los que apenas quedan”. A eso añade otro rasgo que lo distingue incluso dentro del patrimonio naval restaurado: “Todo el aparejo es original desde el día que se construyó”. No hay ayudas electrónicas para izar las velas. Para levantar una sola hacen falta cuatro o cinco personas. El Pascual Flores conserva así no solo la estética de otra época, sino también parte de la dureza física que exigía navegarlo.

Su primera vida fue la de un barco de trabajo. Cubría rutas comerciales por el Mediterráneo y transportaba cereal, carga general y, sobre todo, sal, con un vínculo directo con Torrevieja y sus salinas. Ese origen explica parte de su identidad. No fue concebido para exhibirse, sino para cargar, maniobrar y cruzar puertos. Después cambió de manos, acabó en Reino Unido y pasó años abandonado.

La segunda vida llegó ya en España. El Ayuntamiento de Torrevieja lo localizó, lo trajo de vuelta en un carguero en el año 2000 y lo restauró. Desde 2016 está cedido a la Fundación Nao Victoria, que se encarga de su navegación, su mantenimiento y su actividad diaria. El Pascual Flores no fue recuperado para quedar inmóvil, sino para seguir en el mar.

A día de hoy sigue funcional, está mantenido, cuidado y sigue navegando Sergi Hoys — Contramaestre del Pascual Flores

Navega durante buena parte del año, con una pausa más larga en noviembre y diciembre, y se mueve principalmente por el Mediterráneo, aunque también sube al norte de Europa, al Atlántico, al Báltico o al Canal de la Mancha. Hoys insiste en esa idea porque explica mejor que ninguna otra la singularidad del barco: “A día de hoy sigue funcional, está mantenido, cuidado y sigue navegando”.

Ese uso actual también ha cambiado su función. Donde antes hubo un barco de carga, hoy hay además un espacio de formación. Por el Pascual Flores pasan alumnos en prácticas y jóvenes que hacen días de mar para aprender a bordo. Su tripulación va rotando, pero mantiene una estructura fija con capitán, primer oficial, jefe de máquinas, contramaestre, oficial de logística y entre cinco y ocho marineros más. El mínimo para que todo funcione bien, explica Hoys, es de ocho personas, aunque lo ideal sería navegar con entre doce y quince, porque se trata de un barco “muy físico y muy duro”.

Las visitas están abiertas al público hasta el próximo domingo / Héctor Fuentes

La cubierta ayuda a entender esa doble condición de patrimonio y barco útil. Quien sube a bordo encuentra una embarcación amplia, alta y más grande por dentro de lo que aparenta desde el muelle. Hay electrónica actual en la zona de pilotaje, pero también poleas, cabos, mástiles y maniobras que remiten a otra época. No es un decorado montado para turistas. Es un velero restaurado que todavía trabaja, aunque ya no cargue sal, y que mantiene una relación directa con la navegación real.

Alicante lo recibe así durante unos días como visitante y escaparate. Las entradas para conocerlo por dentro cuestan tres euros y el recorrido autoguiado se puede hacer entre las 10 y las 20 horas, salvo en las horas reservadas para las travesías. Además, entre el viernes y el domingo ofrecerá navegaciones de tres horas con salida por la costa, con precios de 30 euros para niños de entre 5 y 10 años y de 45 para adultos.

En un puerto acostumbrado a cruceros, ferris, yates y regatas, el Pascual Flores introduce otra escala de tiempo. Basta con subir a cubierta, ver el tamaño de sus palos, tocar la madera, mirar la antigua bodega convertida hoy en sala de estar o escuchar que para izar una vela siguen haciendo falta varias manos. Ahí se entiende rápido qué ha traído estos días a Alicante: no solo un barco antiguo, sino un pedazo de navegación que todavía se mueve.