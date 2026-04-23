Clases de Geografía en las escaleras de un instituto de Alicante por la falta de espacio

Clases de Geografía en las escaleras del instituto por falta de espacios. Es la rocambolesca situación a la que han tenido que llegar esta semana en el IES Cabo de la Huerta de Alicante, un centro educativo con 800 alumnos, pero con una capacidad real para unos 450.

El exceso de estudiantes en unas instalaciones que se han quedado completamente pequeñas también ha provocado este curso que se hayan tenido que cancelar varias clases de educación física porque el gimnasio no da abasto para todos. Las aulas prefabricadas también son ya insuficientes para dar respuesta a la escolarización de nuevos alumnos.

Este jueves, con motivo de una charla extraescolar en una de las aulas y, al no haber ningún espacio disponible (ni siquiera la biblioteca), el alumnado de segundo de Bachillerato se ha visto obligado a dar su clase en las escaleras, según ha denunciado la asamblea docente, junto a la Plataforma por un Espacio Digno. Los dos colectivos insisten en la necesidad de construir un nuevo instituto en la zona. Este es uno de los motivos por los que se secundará la huelga indefinida de mayo, señalan.

Alumnos del IES Cabo de la Huerta de Alicante recibiendo clases en las escaleras esta semana / INFORMACIÓN

Por otro lado, desde la Federación de Educación de CCOO se ha exigido a la Conselleria de Educación que elabore un plan de choque de infraestructuras educativas, para resolver las severas carencias en muchos centros educativos. En ese sentido, han presentado una resolución en la Junta de Personal de la provincia de Alicante, que fue aprobada por unanimidad. "Sin embargo, desde las instituciones, siguen sin actuar", afirman desde el sindicato.

Construcción pendiente

Y es que hace un año, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Uno de ellos es el IES Cabo de la Huerta.

La pancarta que han colgado alumnos del IES Cabo de la Huerta por el mal estado del gimnasio / INFORMACIÓN

El pasado mes de marzo, el alcalde Luis Barcala dio nuevos plazos para los proyectos de reposición y de construcción del nuevo centro educativo. Aseguró que el IES San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año, mientras que el Virgen del Remedio y Cabo Huertas, el próximo año.

Proyectos que, según el Ayuntamiento, se suman al desarrollo de la Formación Profesional (FP) Integrada no solo en el IES Leonardo Da Vinci, sino también en el IES Antonio José Cavanilles, un centro que lleva años reclamando la necesidad de contar con esta categoría para poder mejorar y ampliar la oferta formativa en toda la ciudad.