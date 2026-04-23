Educación destina más de 130 millones al año para asegurar 165.000 menús escolares saludables

La Conselleria de Educación ha cifrado en más de 130 millones de euros la cantidad que destina anualmente para asegurar 165.000 menús escolares saludables diarios, que benefician, además, a más de 150.000 alumnos y alumnas que reciben ayudas de comedor. El departamento autonómico ha puesto en valor un "modelo consolidado" que sitúa la Generalitat "como referente en alimentación escolar", además de destacar que la apuesta por la alimentación saludable se ha anticipado a las directrices del Gobierno de España que limita los fritos y los procesados, fomenta los productos de proximidad, las verduras, las legumbres y los pescados.

En detalle, 58 millones se dirigen al funcionamiento del servicio de comedor escolar, mientras que 76,275 millones corresponden a ayudas de comedor. Estas últimas se incrementaron el pasado curso escolar en más de 850.000 euros, reforzando el apoyo a las familias.

Pasta, legumbres, ensalada y fiambre, en un comedor escolar de la provincia de Alicante / HECTOR FUENTES

"Este esfuerzo presupuestario ha permitido introducir mejoras relevantes, como la actualización del precio del menú en 10 céntimos, con el objetivo de adecuarlo a los costes reales del servicio, y el refuerzo específico de la financiación de los comedores rurales y del interior, con incrementos que alcanzan hasta el 30 %, garantizando la igualdad de oportunidades en todo el territorio", han señalado desde el departamento de Carmen Ortí.

Asimismo, se ha llevado a cabo la equiparación de las ayudas máximas al coste real del servicio, una medida clave para facilitar el acceso al comedor escolar de las familias con mayores dificultades económicas y asegurar que ningún alumno o alumna quede excluido por motivos económicos.

Pionera

La Comunidad Valenciana ha reivindicado su liderazgo como territorio pionero en la implantación de comedores escolares saludables, sostenibles e inclusivos, adelantándose a los criterios establecidos en el reciente Real Decreto 315/2025. En esta línea, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha subrayado que la Comunidad lleva años aplicando políticas avanzadas en alimentación escolar que hoy marca la normativa estatal. “Nuestro modelo no solo cumple, sino que anticipa los estándares de calidad nutricional, sostenibilidad e inclusión que ahora se exigen en toda España”.

Pasta y ensalada en un comedor escolar de Alicante / RAFA ARJONES

De hecho, el sistema valenciano ya incorporaba desde hace más de una década los principios que ahora recoge la normativa estatal. La regulación autonómica de 2012 definió el comedor escolar como un espacio educativo integral, vinculado a la promoción de la salud, los hábitos alimentarios y la convivencia.

Desde entonces, la planificación de menús variados y equilibrados ha sido una exigencia estructural del sistema, incluyendo una programación amplia y adaptada a las distintas etapas educativas. Además, se reconoce el derecho de las familias a recibir información periódica sobre los menús, reforzando la transparencia y la implicación del entorno familiar en la educación alimentaria.

Alergias, intolerancias y religión

Asimismo, el sistema valenciano garantiza una atención específica y adaptada a todo el alumnado, integrando la diversidad como un elemento esencial del servicio de comedor. Se contemplan menús de régimen o especiales por motivos de salud y, además, se asegura la disponibilidad de alternativas por razones religiosas o culturales, en coherencia con el proyecto educativo de cada centro.

En palabras de Jorge Cabo, “la inclusión también se construye desde el comedor escolar. Nuestro modelo garantiza que cada alumno y alumna pueda acceder al servicio en condiciones de igualdad, con independencia de sus necesidades alimentarias o circunstancias personales”.

La apuesta por una alimentación saludable y sostenible en los centros públicos valencianos prioriza el consumo de frutas, verduras y legumbres frescas, así como la incorporación de productos ecológicos, de temporada y de proximidad, en coherencia con la dieta mediterránea.

Por último, Cabo ha reafirmado la voluntad de la Generalitat de seguir avanzando en la mejora del sistema de comedores escolares, reforzando la coordinación con otros ámbitos, como el sanitario, “para seguir construyendo entornos escolares cada vez más saludables”.