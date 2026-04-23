Comienza la revisión de los ninots afectados por la lluvia en el Museo de Hogueras: "Hay una figura decapitada"

La luz del exterior vuelve a entrar en el Museo de Hogueras, aunque con cuidado. Un mes después de que un episodio de lluvia provocara la rotura de una claraboya en la zona central del edificio, afectado a algunos de los ninots expuestos, el Gremio de Artistas realizó este jueves la revisión técnica de las figuras afectadas por las filtraciones de agua. El incidente obligó entonces al cierre inmediato del espacio, que continúa clausurado para el público, y activó un dispositivo de emergencia para asegurar la zona y proteger las figuras expuestas en el interior.

Ahora, con esta visita realizada por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, junto al maestro mayor del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, y el artista foguerer y autor de la Hoguera Oficial infantil, Sergio Gómez, el objetivo es evaluar sobre el terreno el estado real de las piezas dañadas y definir los trabajos de restauración antes de la reapertura del museo. Las primeras valoraciones confirman que los desperfectos se concentran en cinco ninots, afectados principalmente por la humedad, y entre las que se encontraría una figura decapitada, aunque con buen pronóstico.

Entre los afectados se encuentran obras de Ramón Marco, Pedro Soriano y Manuel Algarra, expuestas en el periodo comprendido entre 1981 y 1990. Entre ellas destaca una sirena creada por Pedro Soriano para la hoguera de Santa Isabel en 1993, que incorporaba el rostro de Olga Esplá, entonces belleza de la comisión. También ha resultado dañada una pieza especialmente simbólica de Ramón Marco, un caballo que fue ninot indultat en 1987 y que representaba una escena vinculada a la monarquía, con figuras del entonces príncipe Felipe y la infanta Elena.

"Nos esperábamos algo peor"

El maestro mayor del Gremio de Artistas, Joaquín Rubio, explicó tras la inspección que el estado general de las piezas es más positivo de lo esperado. "Nos esperábamos un escenario peor, pero no está tan mal, tiene arreglo y no va a haber ningún problema", aseguró Rubio en declaraciones a INFORMACIÓN. Rubio ha detallado que existen roturas y desperfectos, pero todos ellos "reparables", y ha subrayado que no se han detectado daños estructurales graves en las figuras.

El responsable del gremio ha destacado además el papel de los materiales utilizados en las obras más antiguas, como barnices y pinturas oleosas, que han ayudado a resistir mejor la humedad. Uno de los puntos más llamativos del informe inicial es la presencia de una figura que ha perdido la cabeza, aunque el propio gremio resta dramatismo al incidente. "Solo hay una decapitación, pero no tiene mayor complicación", indicó Rubio.

Por su parte, el artista Sergio Gómez, ha coincidido en el diagnóstico positivo. "Hay daños, pero es mucho menos de lo que imaginábamos antes de entrar. Hay que masillar y hay rotos, pero para lo que podía haber sido… gracias a Dios se puede arreglar", afirmó Gómez.

Restauración en marcha

Tras la visita, el Gremio de Artistas elaborará una tasación detallada de los daños para planificar las intervenciones de restauración. El objetivo es distribuir los trabajos entre los artistas implicados y coordinar su ejecución en las próximas semanas. En el proceso está previsto que participe también el propio Pedro Soriano, que asumirá parte de la restauración de las obras afectadas, incluidas piezas de Ramón Marco, ya fallecido, quien cedió en su día los derechos de intervención sobre su obra.

Con la revisión ya en marcha y el diagnóstico preliminar sobre la mesa, el Museo de Hogueras se prepara ahora para una fase de restauración que permitirá devolver a los ninots su estado original. La previsión es que, tras la valoración económica y técnica, los trabajos comiencen de forma coordinada en las próximas semanas, con el objetivo de reabrir el espacio "a la mayor brevedad posible".