El Gobierno desmiente con datos un bulo de Vox sobre el brote de sarampión que sufrió Alicante y los inmigrantes

El Gobierno ha respondido a Vox que la inmigración no está detrás de posibles repuntes de enfermedades contagiosas en España y señala que más del 80% de los casos de sarampión identificados entre 2014 y 2022 en el país ocurrió entre población residente nacida en España. De este modo, contesta con datos a un bulo de la formación de ultraderecha, que preguntó, relacionando el repunte con la "inmigración masiva", por el aumento de casos en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Alicante, donde a principios de año se registró un brote de sarampión en un mismo centro laboral situado en un edificio de la ciudad que afectó a más de una treintena de personas de entre 35 y 45 años en su mayoría.

Los primeros casos de este brote se registraron a finales de enero. El periodo de incubación del sarampión está entre siete y catorce días, y las autoridades sanitarias pusieron vacunas de refuerzo a los contactos de los afectados para evitar nuevos contagios a nivel laboral o familiar. Asimismo, realizaron un estudio de unos 500 contactos de los contagiados.

Los médicos relacionaron el repunte de casos en Alicante con los movimientos antivacunas

En aquel momento, médicos de Alicante consultados por este diario relacionaron este brote con los movimientos antivacunas. El sarampión en adultos puede ser peligroso ya que puede provocar complicaciones graves como neumonía o encefalitis.

Enormemente contagioso, se transmite a distancia y por vía respiratoria, según explicaron especialistas de salud pública. Por ello, no se puede considerar ahora mismo una enfermedad del pasado. La vacunación en España se autorizó en 1977 y se pone a los bebés de doce a quince meses en la denominada triple vírica, que incluye la dosis contra el sarampión, la rubeola y las paperas. Gran cantidad de personas por encima de 50 años pasaron la enfermedad de manera natural así que tienen anticuerpos, pero hay adultos con edades de 35 a 45/50 que no fueron vacunados o solo parcialmente.

Pregunta

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha contestado a una pregunta parlamentaria de Vox que interpeló al Gobierno indicando que los casos de sarampión "han aumentado significativamente en Alicante y Madrid" desde inicios de año y preguntaba si la "inmigración masiva puede provocar el regreso de patologías erradicadas".

Vox centraba su pregunta al Gobierno en el incremento de los casos de sarampión y pidió explicaciones sobre las causas del repunte y las características de los afectados. Asimismo, preguntó por la nacionalidad de los afectados desde 2023, su estado vacunal y situación administrativa, incidiendo entre migrantes legales e ilegales.

Lucía Feijoo Viera

Vigilancia epidemiológica

El partido liderado por Santiago Abascal también preguntó qué acciones se llevarán a cabo en los puntos de entrada al país para detectar, detener o deportar a inmigrantes portadores de enfermedades contagiosas, así como qué refuerzos se aplicarán en materia de vigilancia epidemiológica y medicina preventiva.

El Gobierno, además de desmontar la relación entre inmigración y el posible repunte de estas enfermedades, dice que España mantiene históricamente altas coberturas de vacunación, que en 2024 alcanzaron el 96,7% en la primera dosis y el 93,8% en la pauta completa.

Con cifras

El Ejecutivo remite a los datos del Centro Nacional de Epidemiología para poder consultar todas las características epidemiológicas de los casos registrados.

Además, desde el Ministerio de Sanidad destacaron que se han reforzado las recomendaciones de vigilancia epidemiológica, especialmente en poblaciones de alto riesgo, y recordaron que ni el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan actualmente medidas preventivas rutinarias en fronteras.