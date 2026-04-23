Alicante cuenta con una de las unidades de psoriasis más avanzadas del país

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante es el segundo centro de España y el primero de la Comunidad Valenciana en obtener la certificación de calidad de las Unidades de Atención Integral Dermatológica (Cuderma), que reconoce la excelencia en la atención a pacientes con psoriasis. Esta es una enfermedad inflamatoria, inmunomediada y crónica de la piel, que afecta aproximadamente a un 2,5 % de la población española, de los cuales el 53 % la padecen en grado moderado-severo. Se trata de una de las patologías más prevalentes en dermatología y tiene una afectación en la calidad de vida de los pacientes, no solo a nivel físico, sino también social y emocional, así como un importante impacto en el sistema nacional de salud.

El reconocimiento, otorgado por la Academia Española de Dermatología y Venereología, avala la calidad asistencial, la actividad investigadora y el enfoque multidisciplinar de la Unidad de Atención Integral a Pacientes con Psoriasis, y sitúa al centro sanitario como referente en el abordaje integral de esta enfermedad tanto a nivel autonómico como nacional.

Reumatología, Digestivo o Farmacia Hospitalaria participan junto a Dermatología en el abordaje de esta patología de forma integral e individualizada

Indicadores

La certificación evalúa un total de 53 indicadores de calidad, de ellos 34 básicos y 19 de excelencia, relacionados con aspectos clave como la adherencia terapéutica, la participación en registros nacionales, la actividad investigadora o la implantación de protocolos específicos para poblaciones especiales. El proceso para obtener esta certificación ha sido llevado a cabo por la compañía SGS, empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación.

La doctora responsable de la Unidad de Psoriasis del hospital y vicepresidenta primera de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Isabel Belinchón, ha manifestado su satisfacción por ser el primer hospital de la Comunidad Valenciana en obtener esta certificación y ha señalado que “este reconocimiento nos impulsa a mantener una mejora constante y a avanzar en un modelo de atención integral, coordinado y centrado en las necesidades de las personas con psoriasis”.

Este reconocimiento nos impulsa a avanzar en un modelo centrado en las necesidades de las personas con psoriasis Isabel Belinchón — Doctora responsable de la Unidad de Psoriasis del Hospital de Alicante

Un paciente con psoriasis / INFORMACIÓN

Dermatología

Esta unidad pertenece al Servicio de Dermatología, dirigido por el doctor José Bañuls, y está formada por las doctoras Isabel Belinchón y Laura García, así como personal de Enfermería.

Durante el último año, el servicio de Dermatología atendió más de 16.300 consultas externas de Medicina en el hospital y más de 18.000 en los centros de especialidades, además de más de 10.600 consultas de Enfermería. Por lo que respecta a la Unidad de Atención Integral a Pacientes con Psoriasis, atendió alrededor de 2.000 consultas y ofreció seguimiento a unos 700 pacientes.

El abordaje asistencial de la psoriasis requiere un enfoque multidisciplinar en el que participan diferentes especialidades médicas. Por ello, la unidad trabaja de forma coordinada con servicios como Reumatología, Digestivo o Farmacia Hospitalaria, lo que permite ofrecer una atención integral adaptada a las necesidades de cada paciente.

El reconocimiento recibido pone en valor este modelo asistencial, centrado no solo en el tratamiento clínico, sino también en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y en el acceso a terapias innovadoras.

El equipo del Hospital de Alicante implicado en la obtención de la acreditación al tratamiento de la psoriasis / INFORMACIÓN

Objetivos

El programa Cuderma, impulsado por la Academia Española de Dermatología y Venereología, cuenta con el apoyo de Acción Psoriasis y la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie. Su objetivo es reconocer a aquellas unidades dermatológicas del país que garantizan la mejor prestación asistencial a los pacientes con psoriasis, promoviendo la excelencia y la mejora continua en la práctica clínica.

Durante el acto de entrega de la certificación, celebrado en el hospital, representantes institucionales y del ámbito sanitario han destacado la relevancia de contar con unidades acreditadas que garanticen una atención homogénea, multidisciplinar y centrada en el paciente.

Además, desde la Academia Española de Dermatología y Venereología han subrayado que iniciativas como Cuderma contribuyen a difundir la cultura de la calidad asistencial entre los profesionales sanitarios y a impulsar la mejora continua en el abordaje de la psoriasis, tal y como explican desde la Conselleria de Sanidad.