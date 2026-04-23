El IES Cavanilles de Alicante: un escaparate de todo lo que se aprende en FP

Montar y configurar una antena; regular la iluminación para una barra de bar; llevar a cabo la instalación eléctrica de un almacén; configurar y programar un robot o mecanizar de una pieza utilizando el torno y la fresadora. El instituto José Antonio Cavanilles de Alicante se convirtió este jueves en un escaparate de todo lo que se puede aprender en Formación Profesional (FP).

Un total de 59 alumnos de nueve modalidades demostraron su potencial en la tercera edición del "Cavanilles Skills", un campeonato interno inspirado en el certamen autonómico y nacional, donde los estudiantes compiten en destrezas específicas y ponen a prueba el aprendizaje recibido durante el curso.

La intención principal de este programa, tal y como explicó su director, Rafael Herrero, es la de dar a conocer la FP desde los niveles bajos para que la elección de estos estudios no sea una opción de última hora al finalizar ESO o Bachillerato.

Alumnos de FP del IES Cavanilles de Alicante demuestran lo aprendido en el curso / Alex Domínguez

Ejemplo para otros estudiantes

Durante la jornada, alumnado de otros centros como el IES San Blas y 8 de Marzo de Alicante, así como del IES Torrellano tomó nota del talento y de las habilidades que se pueden adquirir en estudios como Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones, Robótica Colaborativa, Soldadura, Informática, Torno y Fresadora y Mecatrónica.

Las especialidades impartidas en el Cavanilles son de carácter industrial y tecnológico y que responden a las necesidades del tejido empresarial local, que además colaboró patrocinando estas competiciones.