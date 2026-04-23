Juan XXIII sale a la calle para reclamar su biblioteca tras dos años sin páginas que pasar en el barrio de Alicante

Dos años sin biblioteca en el barrio Juan XXIII de Alicante. Esa es la situación que este jueves llevó a vecinos, estudiantes y voluntarios a concentrarse frente al edificio cerrado para exigir su reapertura inmediata. Con pancartas, lecturas públicas y consignas como "Juan XXIII quiere leer", los asistentes denunciaron la pérdida de un servicio que consideran básico para el barrio.

La protesta reunió a decenas de personas, entre ellas estudiantes de primero de Bachillerato del IES Las Lomas, que fueron los encargados de leer el manifiesto de la concentración. El cierre prolongado de la biblioteca, atribuido a la falta de personal por parte del Ayuntamiento de Alicante, genera un gran malestar en la zona, donde los vecinos reclaman una solución que permita recuperar un espacio utilizado por estudiantes, mayores y familias.

Frente a la antigua biblioteca, ahora cerrada, los estudiantes leyeron un manifiesto en el que han denunciado que el cierre prolongado de las instalaciones. "No venimos a protestar por capricho. Venimos a defender un derecho básico que se nos está negando desde hace años", señalaron los estudiantes ante los asistentes. En el texto, los participantes defendieron que la biblioteca pública no es un servicio secundario, sino una herramienta fundamental para el aprendizaje. "La educación no termina en las aulas, se construye también en las bibliotecas donde se fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico", indicaron.

Derecho a la educación y la cultura

Entre las voces estudiantiles, Rodaina Archide, alumna de primero de Bachillerato del IES Las Lomas, explicó las dificultades que afrontan a diario. "Tenemos que desplazarnos a bibliotecas muy lejanas, en nuestro caso incluso a la Universidad de Alicante, que es la que más cerca queda de nuestro barrio, pero no nos parece que esté bien. Además de quitar espacio a los universitarios, no es seguro para nosotros volver de noche siendo menores", señaló Archide.

En la misma línea, Sofía Benaki, también estudiante del mismo centro, lamentó la falta de alternativas cercanas. "Yo también vivo lejos y necesito que la abran, que esté cerrada esta biblioteca es un problema para todos los que estudiamos aquí", aseguró Benaki. Los jóvenes insisten en que el cierre prolongado ya no puede justificarse: "Cuatro años no es una excusa. Hay mucha gente en paro que podría cubrir esas plazas de bibliotecario", señaló Archide.

Los estudiantes también reclamaron igualdad con otros barrios de la ciudad. "Todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios públicos vivan donde vivan. No somos ciudadanos de segunda", recogían el manifiesto, que cuestiona por qué otras zonas sí cuentan con bibliotecas abiertas y Juan XXIII no.

Impacto en la vida vecinal

El cierre prolongado de la biblioteca afecta también al tejido social del barrio. El presidente de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII, Adolfo Durán, criticó la demora del Ayuntamiento en la contratación de personal y denunció que la alternativa ofrecida, desplazarse a la biblioteca de Virgen del Remedio, "no es viable" para muchas personas mayores ni para estudiantes por las dificultades de transporte. "Aquí se realizaban cuentacuentos para niños, actividades educativas y talleres para mayores. Todo eso se ha perdido", lamentó Durán.

Los vecinos compartieron su preocupación y la sensación de pérdida de un recurso público que daba mucha vida a personas de todas las edades. "Teníamos clases para mayores, concursos para los niños… ahora nada, se ha perdido todo eso, y es una lástima", recordó Juana María Fajardo, vecina del barrio.

Junto a ella acudían a la protesta Dora Morales y Teresa Sirvent quienes indicaron que en este espacio también se realizaban talleres de informática para personas de la tercera edad. "Nos afecta para todo, incluso para aprender a usar ordenadores o simplemente estudiar. La echamos mucho de menos, era un lugar donde aprender y estar todos juntos", apuntó Teresa Sirvent.

Un voluntariado como solución parcial

Mientras la reapertura no se produce, un grupo de voluntarios ha intentado cubrir parcialmente las necesidades educativas del barrio. César Arroyo, especialista técnico de la Unidad de Responsabilidad Social y portavoz del voluntariado socioeducativo, explicó que desde hace dos años cuentan con la colaboración de alumnado y profesorado de la Universidad de Alicante, así como con jubilados que refuerzan la atención educativa y social de los estudiantes del barrio que lo necesiten. "No solo ofrecemos refuerzo académico, sino acompañamiento y un espacio seguro donde estudiar. Sin la biblioteca, muchos estudiantes se ven obligados a desplazarse a otros centros comunitarios o en espacios donde no pueden aprender de la misma manera", señaló Arroyo.

El voluntariado se desarrolla en el Centro Social Comunitario Juan XXIII y en la parroquia de Colonia Requena, abarcando desde primaria hasta secundaria, con una participación intergeneracional que ha fortalecido el tejido social del barrio. A pesar de ello, los organizadores destacan que la presencia física de la biblioteca es insustituible y que su reapertura es esencial para garantizar igualdad de oportunidades y acceso a la cultura. "Muchos estudiantes no necesitan refuerzo, pero sí un espacio donde estudiar. Ese vacío se nota", destacó Arroyo.

Una iniciativa que llegará a pleno

A la concentración también asistieron los representantes de los grupos municipales de PSOE, Compromís, y Esquerra Unida-Podemos. Ante la situación, el grupo municipal socialista indicó que llevará al próximo pleno la situación de las bibliotecas cerradas en barrios como Juan XXIII y Ciudad de Asís. El concejal Miguel Castelló señaló que se trata de "una situación insostenible que se prolonga desde hace más de dos años en barrios que necesitan, más que nunca, recursos culturales y educativos". Castelló explicó que pedirán al equipo de gobierno que "aclare cuándo prevé la reapertura y la normalización del servicio".

Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas fue crítico con la gestión municipal de la red de bibliotecas. "La red de bibliotecas públicas alicantinas es muy precaria, es de las más empobrecidas de toda España" indicó Mas quien denunció que el problema principal es la falta de personal. "Las funcionarias nos piden ayuda porque no pueden ni cogerse una baja ni un permiso", afirmó Mas.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones vecinales. "Una ciudad como Alicante con 360.000 personas no puede contar con una red de ocho bibliotecas municipales totalmente insuficiente", afirmó el portavoz de EU. Copé defendió la reapertura del centro de Juan XXIII e insistió en que "la zona norte está completamente abandonada" y necesita espacios culturales para la juventud.