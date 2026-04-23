«Lady Elizabeth School destaca por su educación británica en un ambiente internacional»

¿Cuáles son las principales señas de identidad del colegio Lady Elizabeth School?

Lady Elizabeth School y Newton College destacan por su educación británica en un ambiente internacional, con un fuerte enfoque en el desarrollo de la confianza y el aprendizaje práctico y multilingüe. Desde los 2 años, los niños están inmersos en un entorno completamente inglés, lo que favorece una adquisición natural y sólida del idioma. Una de nuestras principales señas de identidad es el aprendizaje práctico y experiencial.

En Infantil, este se basa en la exploración a través del juego, fomentando la curiosidad, la creatividad y la seguridad emocional. Todo ello en nuestras increíbles instalaciones con patios, piscinas, salas de arte y mucho más adaptado por edades.

En Primaria, el aprendizaje continúa siendo dinámico y activo, evolucionando hacia un enfoque cada vez más orientado a los intereses del alumnado. A medida que avanzan las etapas, ofrecemos una amplia variedad de asignaturas y oportunidades que permiten a cada alumno descubrir y desarrollar sus talentos, siempre con una visión que va más allá del aula y con una clara orientación hacia la preparación universitaria en un entorno internacional y multilingüe.

En Primaria, el aprendizaje continúa siendo dinámico y activo, evolucionando hacia un enfoque cada vez más orientado a los intereses del alumnado. / .

¿Qué importancia tiene para el centro educar no solo en lo académico, sino también en valores como la empatía, la creatividad y la responsabilidad?

La educación en valores es un pilar fundamental del colegio. No solo nos centramos en lo académico, sino también en formar personas íntegras, empáticas y responsables. Trabajamos de forma estructurada en torno a nuestras competencias clave: Confident Learners - Responsibility y Building Positive Relationships. Estas se desarrollan de manera transversal desde Infantil hasta Bachillerato, a través de sesiones específicas, talleres y sistemas de reconocimiento que refuerzan los comportamientos positivos y ejemplares dentro de la comunidad educativa.

A medida que avanzan las etapas, se ofrece una amplia variedad de asignaturas y oportunidades que permiten a cada alumno desarrollar sus talentos / .

¿Qué supone para vuestro centro formar parte de una iniciativa como «Creciendo Juntos»?

Participar en iniciativas como «Creciendo Juntos» con nuestros dos colegios, Lady Elizabeth School en Benitachell y Newton College en Elche, es muy significativo, ya que nos permite conectar con familias de la zona que comparten nuestra visión: poner la educación y el desarrollo integral de sus hijos en el centro de sus decisiones. Son familias curiosas que buscan explorar y reflexionar sobre temas de actualidad relacionados con la educación y la crianza. Y que quieren seguir aprendiendo sobre el desarrollo infantil y juvenil, mientras encuentran el entorno que mejor se adapta a sus necesidades. Para nosotros, es una oportunidad para mostrar cómo podemos acompañarlas en ese proceso a través de nuestros colegios.

«Creciendo Juntos» permiten a las familias compartir tiempo de calidad y reforzar la importancia de seguir aprendiendo durante toda la vida / .

¿Cómo va a participar el colegio en esta edición de «Creciendo Juntos»?

El colegio participará activamente junto a nuestro colegio hermano, Newton College de Elche, con un stand informativo, presencia en los contenidos del evento y una ponencia centrada en la idea de educar sin miedo y el papel fundamental del juego en el aprendizaje, una filosofía que forma parte de nuestra práctica diaria desde hace años.

¿Qué cree que aportan este tipo de encuentros al desarrollo de los más pequeños, tanto a nivel educativo como personal?

«Creciendo Juntos» permiten a las familias compartir tiempo de calidad y reforzar la importancia de seguir aprendiendo durante toda la vida. Además, fomentan la curiosidad, el pensamiento abierto y la reflexión sobre la educación de los propios hijos.