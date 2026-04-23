Margarita Soler, premio de Igualdad de la Agrupación de Mujeres Abogadas y del Icali

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha concedido el IV Premio Igualdad AMA 2026 a Margarita Soler Sánchez, a propuesta de la Agrupación de Mujeres Abogadas (AMA), en reconocimiento a su trayectoria académica, investigadora e institucional, así como a su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Soler Sánchez es actualmente presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad, organismo del que forma parte como consellera desde 2014, y profesora titular de Derecho Constitucional en la Universitat de València. A lo largo de su carrera ha desarrollado una destacada labor en el ámbito del Derecho Constitucional, con especial atención a cuestiones como la participación política de las mujeres, la representación equilibrada en las instituciones y la aplicación de la normativa de igualdad en los procesos electorales.

El galardón, que alcanza este año su cuarta edición, tiene como objetivo distinguir a personas o entidades que hayan destacado por su contribución a la igualdad real, poniendo en valor trayectorias que integran la perspectiva de género de forma transversal y sostenida en el tiempo.

Su producción científica, reconocida tanto a nivel nacional como internacional, incluye monografías, capítulos de libro y artículos especializados, muchos de ellos centrados en la igualdad de género y los derechos fundamentales desde una perspectiva constitucional. Además, ha participado en proyectos de investigación orientados al análisis y desarrollo de políticas públicas de igualdad, tanto en el ámbito estatal como internacional.

Faceta investigadora

Junto a su faceta investigadora, destaca su labor docente en la formación de nuevas generaciones de juristas, así como su implicación en órganos universitarios y entidades vinculadas a la igualdad. Es, además, socia fundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional, desde la que ha impulsado el enfoque de género en el análisis jurídico-constitucional.

El jurado del premio ha valorado especialmente la coherencia, solidez e impacto de su trayectoria, que combina excelencia académica, compromiso institucional y transferencia del conocimiento al ámbito social y normativo.

La entrega del Premio Igualdad AMA 2026, que carece de dotación económica, se celebrará en un acto público el próximo 19 de mayo, a las 18.00 horas, en el salón de actos del ICALI, con entrada libre hasta completar aforo.

Desde el Colegio de la Abogacía de Alicante y la Agrupación de Mujeres Abogadas han trasladado su felicitación a la premiada, subrayando que este reconocimiento supone un estímulo para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.