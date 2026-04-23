El montaje de la iluminación de la gala de Candidatas de Hogueras retoma la marcha en Alicante

El montaje de la iluminación de la gala de Candidatas de Hogueras ha retomado este jueves su marcha en Alicante, tras haberse paralizado de forma temporal el miércoles a apenas dos días de la celebración de la pasarela, que tendrá lugar el viernes 24 y el sábado 25 de abril en la Rambla. La interrupción se produjo debido a modificaciones técnicas realizadas durante la instalación de la pasarela que no estaban contempladas en el proyecto inicial presentado al Ayuntamiento de Alicante.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, explicó este jueves que la medida fue necesaria para garantizar la seguridad y señaló que, tras una jornada de trabajo, el proyecto con la subsanación de los cambios en la iluminación ya se había completado y había sido entregado por registro al Ayuntamiento. "He asumido la responsabilidad de lo ocurrido porque fui yo quien decidió paralizar el montaje al ver un riesgo en el proyecto este miércoles. Ahora todo está subsanado y esperamos que el escenario esté listo para la gala de Candidatas de este viernes y sábado", afirmó Olivares.

Cambios en el sistema de iluminación

El principal cambio realizado durante la instalación, según explicó Olivares, consistió en elevar los 130 focos de iluminación a cinco metros de altura sobre la pasarela de 140 metros que recorrerán las candidatas adultas e infantiles en la Rambla. Inicialmente, los focos iban a colocarse a ras de suelo, pero, según detalló el presidente de la Federació, fue la empresa responsable del montaje, con más de 30 años de experiencia en la Fiesta, la que consideró que era necesario ajustarlos y elevarlos para garantizar una correcta visibilidad para las aproximadamente 6.000 personas que se esperan.

Olivares precisó que esta modificación no estaba incluida en el proyecto técnico presentado al Ayuntamiento, pero que la decisión se tomó pensando en "dar una muy buena la imagen de la Fiesta durante este fin de semana para los foguerers y los visitantes que se encuentren en la ciudad de Alicante y garantizar la seguridad en una calle tan céntrica como la Rambla", indicó el presidente de la Federació.

Coordinación

Para legalizar la modificación, la Federació de Fogueres solicitó este miércoles un informe técnico a un ingeniero externo, que fue registrado en el Ayuntamiento a primera hora del jueves. "Ya está todo revisado verbalmente con los técnicos de Infraestructuras y de Fiestas y he hablado personalmente con las concejalas de ambas áreas, y la instalación continúa sin ningún contratiempo", aseguró Olivares. El presidente de la Federació destacó que el trabajo del departamento técnico de la Federació ha sido continuo, con seguimiento nocturno de la instalación, y que la subsanación garantiza que el ensayo y la gala se desarrollen según lo previsto.

Este jueves, los operarios continuaron colocando los focos en la pasarela y en el entorno de la Rambla. Se espera que, si no surgen imprevistos, la iluminación esté completamente instalada a tiempo para la gala de Candidatas de Hogueras, que se celebrará este viernes y sábado. "Estamos ante un reto organizativo nuevo para todos porque se instala en la Rambla, una calle que está en el corazón de nuestra ciudad. Lo que prima es la seguridad y la correcta imagen de la Fiesta. Nos encontramos con una situación compleja, pero ya está todo subsanado y en marcha", apuntó Olivares.

La iluminación, protagonista del evento

La gala, que se celebrará el viernes 24 y el sábado 25 de abril a partir de las 20.00 horas, apuesta este año por un planteamiento diferente. Lejos de competir en espectacularidad con la posterior Elección de la Bellea del Foc, la organización ha optado por un enfoque diferente, donde la iluminación se convierte en el eje visual del espectáculo.

El diseño contempla una pasarela de 180 metros con doble recorrido, pensada para acercar a las candidatas al público y reforzar la sensación de proximidad. En este contexto, el sistema lumínico adquiere un papel esencial para acompañar el recorrido sin sobrecargar la escena.

Impacto en la ciudad y próximos actos

La celebración en la Rambla ha implicado importantes restricciones de tráfico, activas entre las 09.30 horas del 21 de abril hasta las 06.00 horas del domingo 26 de abril, que afectarán a la Rambla, entre las calles Gerona y Duque de Zaragoza, y ocupación de calzada sin corte de tráfico en calle Duque de Zaragoza. Estas medidas buscan facilitar el montaje y garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento.

La cita de este fin de semana es la antesala de la gala de la Elección, que se desarrollará en la plaza de toros el viernes 1 de mayo y el sábado 2 de mayo, para infantiles y adultas, respectivamente. Previamente, se celebrará la recepción oficial las aspirantes el día 26 en la Casa del Mediterráneo, presidida por el alcalde y el resto de la Corporación municipal.

Este acto, aunque con distintas variaciones a lo largo de las décadas desde que se viene realizando, ya ha tenido como escenario la Explanada de España, con acceso final al salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, la plaza del puerto de Alicante, zona Volvo, en la plaza de toros y, en 2025, en el estadio José Rico.