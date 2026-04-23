Ya es oficial: el Diario Oficial publica la declaración de la Peregrina de la Santa Faz de Alicante como BIC

La Peregrina ya es Bien de Interés Cultural inmaterial. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este jueves el decreto que recoge la aprobación en el Pleno del Consell de la declaración de la romería de la Santa Faz de Alicante como BIC, que se llevó a cabo el 17 de abril en Alicante y que se anunció dos días antes por parte del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la vigilia de la Santa Faz.

El decreto consta de 22 páginas y está firmado por Llorca y por la consellera de Cultura, Carmen Ortí, y refleja una “exposición de motivos” que justifica la decisión con argumentos históricos, culturales y de identidad. “Es una fiesta que se nutre y se sustenta sobre elementos muy diversos”, dicen en referencia a “la fe y la devoción”, “la expresión de alicantinidad, de compañerismo y de hermandad del pueblo de Alicante”, “la indumentaria” o “el almuerzo y la comida campestre”, entre otros elementos.

También se define “la devoción a la Santa Faz” como “la principal expresión cultural y religiosa de la ciudad y la huerta de Alicante desde finales del siglo XV hasta la actualidad”, se identifica su recorrido oficial, la participación de personas de otras poblaciones ajenas a Alicante y se destaca el origen del recorrido, datado en 1489.

A su vez, se citan elementos a los que la declaración da importancia, como la imagen de la Santa Faz, que los alicantinos “sienten como una parte de su identidad” y se observa en diversos lugares; alimentos como “los rollitos y la mistela” o “la popular feria” habilitada en los días posteriores alrededor del monasterio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Alicante y la Diócesis de Orihuela, encargados de preservar este BIC, son citados como responsables de la organización de la Peregrina junto a la concatedral de San Nicolás, la comunidad de Religiosas Canónigas Regulares Lastrenses de San Agustín y los voluntarios.

La Peregrina de la Santa Faz en 2026. / Alex Domínguez

Otro aspecto destacado es el de la localización de la romería, también reflejado en la declaración, con salida en la concatedral de San Nicolás y llegada al monasterio previo paso por la plaza de la Santísma Faz, la calle Mayor, de la Vila Vella, plaza de Santa María, el Raval Roig, la avenida de Dénia y el caserío de Santa Faz. Sin olvidar otros recorridos históricos como los itinerarios “desde Sant Joan a Santa Faz y a Los Ángeles”, el que une “Los Ángeles, Vistahermosa y Santa Faz” o “el que sale de San Vicente, pasa por Villafranqueza y finaliza en Santa Faz”.

La fecha “puede oscilar entre el 2 de abril y el 6 de mayo”, aclarando que la Peregrina se celebra “dos jueves después del Domingo de Resurrección”, mientras que también se detallan los miembros de la comitiva oficial, en la que se cita al alcalde, a las autoridades civiles y religiosas (entre otros participantes) y a la Coral Tabaquera como protagonista de la aportación musical en la eucaristía.

Salvaguarda

En la declaración oficial se citan los elementos históricos de protección de la celebración y se señalan nuevas medidas de salvaguarda para la romería. Por ejemplo, se indica que el Ayuntamiento de Alicante, “como patrono del monasterio de la Santa Faz y organizador de la Peregrina, a través de su página web, redes sociales, canales de información, gabinete de prensa y comunicación y de los servicios municipales competentes, ha de contribuir a facilitar la transmisión de la tradición forjada a lo largo de los siglos en torno a la Santa Faz y la celebración de la Peregrina, así como al conocimiento de su historia a partir del estudio y divulgación de los documentos de archivo y demás fuentes históricas”.

También adjudican este papel a la Diócesis de Orihuela-Alicante, al monasterio de la Santa Faz y comunidad de religiosas Canónigas Lateranenses Regulares de San Agustín y al Cabildo Concatedral de San Nicolás de Alicante como “instituciones religiosas”, que “han de cuidar que las dos festividades litúrgicas en honor de la Santa Faz sean celebradas con fidelidad a la tradición y con la solemnidad propia del culto a una Reliquia que constituye desde hace siglos la principal devoción del pueblo alicantino”.

La Peregrina de la Santa Faz en 2026. / Alex Domínguez

Otras instituciones señaladas como responsables de la preservación son las académicas y culturales “con sede en Alicante”, que “deben promover el estudio e investigación en torno a la Santa Faz y la Peregrina, desde todas las ópticas posibles, alentando la realización y ejecución de trabajos y proyectos de investigación centrados en aquellas, así como la adecuada difusión de los resultados de las actividades investigadoras resultado de los mismos”.

En este sentido, se pide “realizar trabajos de identificación, descripción, investigación, estudio y documentación con criterios científicos” para proteger y ensalzar el BIC; “incorporar los testimonios disponibles a apoyos materiales que garanticen su protección y preservación” y “velar por el normal desarrollo y pervivencia de esta manifestación cultural, así como tutelar la conservación de sus valores tradicionales y su transmisión a las generaciones futuras”.

En definitiva, medidas que, como dispone la misma declaración, deben contribuir a la preservación de la celebración anual de la Peregrina de la Santa Faz, que “es, con diferencia, la festividad que mayor número de alicantinos concentra de cuantas celebra la ciudad a lo largo del año: Alicante es Santa Faz y sin Santa Faz no hay Alicante”.

Recorrido

El largo recorrido de la declaración se inició en 2002 y en 2016 tuvo la primera solicitud desde el Ayuntamiento de Alicante, en la época del tripartito de izquierdas. En julio de 2024, la Generalitat incoó finalmente el expediente, y el Consell Valencià de Cultura (CVC) acabó concluyendo en enero que “procede sostener una declaración favorable” por su representatividad, arraigo comunitario y significación identitaria.

Decreto para la declaración de la romería de la Santa Faz como BIC, publicado en el DOGV. / INFORMACIÓN

Los informes preceptivos del CVC, de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández fueron la base de la tramitación para la evaluación técnica de la solicitud. Estos informes, requeridos por la Dirección General de Patrimonio Cultural en la etapa de Pilar Tébar al frente, se elaboraron con los expedientes aportados por los especialistas Jorge Payá y Luis Pablo Martínez, cuya ayuda fue requerida desde la Dirección General.

Una vez recibidos los informes, y con la elaboración del informe final de la Dirección General, se remitió la propuesta al Consell para su aprobación definitiva en el pleno del ejecutivo autonómico, celebrado el viernes 17 de abril, y con la posterior publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), que se ha llevado a cabo este jueves.

Tras dicha publicación, la Peregrina se inscribirá en la Sección Primera del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, según informan desde la Conselleria de Cultura, que desde diciembre lidera Carmen Ortí.

La Peregrina se ha convertido en el segundo BIC inmaterial en la ciudad de Alicante, donde hay otros 42 BIC materiales, después de les Fogueres de Sant Joan. En la provincia hay otros trece BIC inmateriales: tres en Elche, tres en Alcoy, dos en Orihuela y uno en cada una de estas localidades: Callosa de Segura, Cocentaina, Sax y La Torre de les Maçanes. A su vez, la romería de la Santa Faz es el BIC inmaterial número 50 del conjunto de la Comunidad.