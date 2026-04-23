Los profesores de la provincia de Alicante calientan la huelga indefinida de mayo

Imparables en sus movilizaciones para conseguir mejoras salariales, la reducción de los alumnos por aulas, más personal, mejores infraestructuras, menos burocracia y más valenciano. Profesores de la provincia de Alicante han vuelto a salir a la calle para insistir en sus demandas mientras las asambleas de docentes terminan de perfilar la huelga indefinida anunciada para el próximo mes de mayo tras el bloqueo en las negociaciones con la Conselleria de Educación.

Como ejemplo, un grupo de docentes del IES Cabo de la Huerta de Alicante ha cortado la calle de forma espontánea en la concentración frente al instituto durante unos minutos portando una pancarta con el lema "El profesorado luchando también está educando". Las concentraciones se han sucedido en el IES Radio Exterior, el colegio Voramar y en otros centros educativos de la Marina Alta, como el CEIP Mediterrània i Graüll de Xàbia; el Port de Xàbia; el Ausiàs March, de Els Poblets; el IES Xaló o el IES Matemàtic, de Gata de Gorgos, entre otros.

Dejar de dar clase unas horas, retrasar las evaluaciones, acabar antes el curso... Son las fórmulas que están planteando los profesores para orquestar la huelga indefinida de mayo tras la negativa de la Generalitat a aprobar la subida de salarios antes del otoño. La respuesta definitiva del Consell de Pérez Llorca a las reivindicaciones de los profesionales de la enseñanza pública ha derivado en que los sindicatos y asambleas de docentes activen la maquinaria para definir un parón que podría ser inédito.

Profesores del CEIP Mediterrània i Graüll de Xàbia / INFORMACIÓN

Encuestas para perfilar el parón

Estos días, a través de encuestas y asambleas de centros, los profesores de la provincia de Alicante han comenzado a expresar sus opiniones para organizar la convocatoria, aunque la pretensión es ir todos a una en la Comunidad Valenciana. Ahora, la discusión es cuándo empezar la indefinida, si el 11 de mayo o el 25, según los docentes consultados.

Sin embargo, los trabajadores también están debatiendo otros mecanismos de presión para que la huelga también pueda desarrollarse de manera gradual, de menos a más. Hay profesores que están planeando, incluso, no poner las notas a tiempo para retrasar el inicio de la Selectividad, lo que implicaría un caos para los alumnos de segundo de Bachillerato para después poder elegir carrera.

Docentes del IES Matemàtic, de Gata de Gorgos / INFORMACIÓN

La intención es que, una vez recopilados todos los cuestionarios, la próxima semana STEPV, UGT, CC OO y CSIF convoquen una asamblea para hacer públicas las medidas consensuadas con base a la opinión mayoritaria.