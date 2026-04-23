Vuelven las alertas meteorológicas a Alicante: la Aemet activa aviso amarillo

El tiempo en Alicante da un giro este jueves, con un descenso de las temperaturas y un aumento del viento que se dejará notar especialmente en la costa, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que además ha activado avisos por mala mar.

La jornada estará marcada por un ambiente más fresco y con más presencia de nubes, especialmente en el litoral, donde los intervalos de nubosidad baja serán frecuentes a primeras y últimas horas del día. En el norte de la provincia, además, no se descartan lluvias débiles, aunque de carácter puntual.

El cambio más evidente llega en las temperaturas. Tras los valores elevados de días anteriores, las máximas descienden, de forma más acusada en el interior, donde la bajada será notable. Las mínimas también bajan ligeramente en estas zonas, mientras que en la costa apenas cambian.

Otro de los protagonistas será el viento. En el litoral soplará de componente nordeste con intensidad moderada, dejando una sensación más fresca y desapacible junto al mar. En el interior, el viento será más flojo, aunque también con predominio de las componentes este y norte.

Además, la Aemet ha activado un aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia desde el mediodía, con rachas de viento que pueden alcanzar los 50 a 60 km/h y olas de entre dos y tres metros.

El tiempo en Alicante

Alicante notará claramente el cambio de tiempo este jueves, con más viento desde primera hora y un ambiente menos cálido que en días anteriores. Las temperaturas bajan ligeramente, con valores entre 14 y 25 grados, lo que deja una jornada más suave.

El viento de levante y nordeste será el gran protagonista, con rachas que pueden superar los 40 km/h y una sensación más fresca, especialmente por la tarde y junto al mar, donde además el estado marítimo se complicará.

El tiempo en Elche

Elche seguirá con temperaturas altas para la época, aunque con un ligero ajuste respecto al calor más intenso de la jornada anterior. La máxima alcanzará los 26 grados, con una mínima de 13, lo que deja un ambiente cálido en las horas centrales, pero algo más llevadero que ayer.

El viento de levante soplará con intensidad moderada, con rachas que pueden superar los 40 km/h, aportando humedad y una sensación más fresca a lo largo de la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm será uno de los puntos donde más se note el viento este jueves, con rachas intensas desde primera hora y un ambiente más revuelto. Las temperaturas bajan ligeramente, con valores entre 15 y 23 grados, dejando una jornada más fresca y sin rastro del calor reciente.

El viento de componente norte será protagonista, con rachas que pueden superar los 60 km/h, generando una sensación más desapacible y un estado del mar alterado, especialmente por la tarde.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elda

En Elda, el calor sigue siendo protagonista, aunque con un ligero descenso respecto a la jornada anterior y un ambiente algo más contenido. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados, con una mínima de 12, lo que deja una tarde cálida para la época.

El cielo estará más variable, con intervalos nubosos a lo largo del día, y el viento soplará flojo a moderado, ayudando a que el ambiente resulte algo más llevadero en las horas centrales.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja notará de lleno el cambio de tiempo, con un jueves marcado por el viento y un ambiente más fresco junto al mar. Las temperaturas se mantienen contenidas, entre 16 y 22 grados, sin calor en ningún momento del día y con una sensación más suave que en jornadas anteriores.

El viento de nordeste soplará con fuerza, con rachas que pueden rondar los 50 km/h, dejando un ambiente más desapacible y un mar alterado, especialmente durante la tarde.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá con temperaturas altas para la época, aunque con un ligero respiro respecto al calor más intenso de la jornada anterior. Los termómetros alcanzarán los 26 grados, con una mínima de 13, dejando una tarde cálida y plenamente primaveral, aunque algo menos sofocante que ayer.

El viento de levante se dejará notar con cierta intensidad, sobre todo desde el mediodía, aportando humedad y suavizando ligeramente la sensación térmica.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será el punto donde más se note el cambio, con una jornada claramente más fresca y marcada por la inestabilidad. Las temperaturas bajan con claridad, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12, dejando un ambiente mucho más suave que en días anteriores.

Además, el cielo estará cubierto durante buena parte del día y la probabilidad de lluvia es alta, con chubascos que pueden aparecer tanto por la mañana como al final de la jornada. El viento del nordeste soplará flojo a moderado, reforzando esa sensación más fresca.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá un jueves más gris y fresco, con predominio de nubes durante buena parte del día y un ambiente claramente distinto al de jornadas anteriores. Las temperaturas bajan hasta los 21 grados de máxima, con una mínima de 13, dejando una sensación más suave e incluso algo fresca en algunos momentos.

Noticias relacionadas

No se descarta alguna lluvia débil a primera hora, aunque será puntual. El viento de componente norte soplará con cierta intensidad, reforzando el ambiente más desapacible junto al mar.