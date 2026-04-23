Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la A-70 hacia Valencia y varios accidentes en Torrevieja, Finestrat y Sax

La provincia de Alicante afronta una mañana con tráfico intenso e incidencias en varios puntos de su red viaria, con especial atención a la A-70 a la altura de Fontcalent, donde se registran retenciones en dirección Valencia, y a la N-332 en Torrevieja, que vuelve a concentrar problemas de circulación, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia más destacada de la mañana se ha comunicado a las 09.42 horas en la A-70, en el entorno de Fontcalent, donde hay retención o congestión por circulación irregular entre los kilómetros 21,62 y 20, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Valencia. El aviso está catalogado en nivel amarillo.

También en nivel amarillo figura desde las 07.43 horas otra incidencia en la N-332 a su paso por Torrevieja, con circulación irregular en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, uno de los puntos que más problemas viene acumulando en las últimas jornadas.

Accidentes en Torrevieja, Finestrat, Callosa d’en Sarrià y Sax

Junto a esas retenciones, el parte incluye varios avisos por accidente en distintos puntos de la provincia. En Torrevieja, a las 09.02 horas, se ha notificado un obstáculo fijo por accidente en la N-332, en el kilómetro 58,857, en sentido creciente de la kilometración.

Antes, a las 07.50 horas, también se había comunicado otro accidente en la CV-95, en el término de Torrevieja, a la altura del kilómetro 25,57, en sentido creciente.

En Finestrat, desde las 09.26 horas permanece registrado un obstáculo fijo por accidente en la CV-767, en el kilómetro 1,05, en sentido decreciente. A ello se suma otro aviso en Callosa d’en Sarrià, donde a las 08.57 horas se ha informado de un accidente en la CV-755, en el kilómetro 12,994, en sentido creciente.

Además, en Sax figura desde las 08.02 horas un obstáculo fijo por accidente en la A-31, en el kilómetro 198,003, en sentido creciente. También se ha comunicado otro accidente en la N-332, en Jesús Pobre, en el kilómetro 184,543, desde las 08.01 horas.

Obstáculos en la A-31, la A-7 y la AP-7

La mañana deja además varios avisos por obstáculo fijo en algunas de las principales carreteras de la provincia. En la A-31 se han registrado incidencias en Orito, en el kilómetro 222,006, desde las 08.46 horas, y en Villena, en el kilómetro 184,923, desde las 08.25 horas, ambas en sentido creciente.

En la A-7 aparecen avisos en El Realengo, en el kilómetro 528,949, desde las 08.45 horas, y en Altabix, en el kilómetro 515,831, desde las 08.17 horas, también en sentido creciente.

La AP-7 concentra igualmente varias incidencias por obstáculos en Xara, Benidorm y Plans, a primera hora de la mañana, en distintos sentidos de la circulación.

Obras con carriles cerrados en la AP-7 y la A-7

A las incidencias por accidentes y obstáculos se suman varias obras activas que pueden condicionar el tráfico durante buena parte del día.

En la AP-7, a la altura de Torres, hay obras entre los kilómetros 656,5 y 657,6 hasta las 14.00 horas, con carril derecho cerrado en sentido creciente. En Benissa, entre los kilómetros 628 y 627,2, también hay trabajos hasta las 14.00 horas, con carril izquierdo cerrado en sentido decreciente.

En la misma autopista figuran además actuaciones en Almoradí, Orihuela Costa y Algorfa hasta las 19.00 horas, con cierres parciales de carril en distintos tramos. Y en Altea la Vella se mantiene otra obra hasta el 30 de abril, en este caso con el arcén cerrado.

En la A-7, las obras afectan a Alcoy, con carril derecho cerrado en el kilómetro 447 hasta las 14.30 horas, y al tramo entre Ibi y Alcoy, del kilómetro 457 al 455, también hasta las 14.30 horas, con carril izquierdo cerrado.

Cortes móviles en Fontcalent, San Vicente y Cox

El parte recoge asimismo varias actuaciones con corte móvil hasta las 06.00 horas del 24 de abril. Es el caso de la A-77a entre Fontcalent y San Vicente del Raspeig, en ambos sentidos, y de la A-7 entre Cox y El Escorratel, en sentido creciente.

Aunque buena parte de las incidencias aparecen en nivel gris, eso no implica ausencia de afección para los conductores. Esta categoría suele englobar accidentes, obstáculos fijos y trabajos de mantenimiento que pueden obligar a reducir la velocidad, extremar la precaución o provocar retenciones puntuales.