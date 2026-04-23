Victorino Mayoral, coordinador Educar en dictadura vs educar en democracia: "Vemos en algunos sectores juveniles una cierta idealización del franquismo"

¿Cuáles considera que son las diferencias más profundas entre ambos modelos educativos? ¿Existen elementos de aquella época todavía presentes en la educación?

El libro no parte de una mirada nostálgica, sino de la preocupación por el presente, por el auge de tendencias autoritarias y fundamentalistas. Por eso, analizamos críticamente cómo fue la educación durante la dictadura. No hay que olvidar que era un régimen de partido único y religión única, un Estado totalitario e intervencionista. Eso debe contarse tal como fue. Hoy vemos en algunos sectores juveniles una cierta idealización del franquismo, como si se hubiera vivido mejor. Esa percepción procede de un blanqueamiento del régimen. Frente a eso, nosotros estudiamos qué ocurrió en todo el sistema educativo, desde Primaria hasta la universidad, incluyendo también la educación en el ocio, el ejército o las organizaciones católicas.

¿Qué destaca de aquella época?

El resultado fue una etapa oscura y trágica de cuarenta años, basada en la represión y la depuración. Se excluyó a todo docente que no coincidiera ideológicamente con el régimen; muchos fueron expulsados y algunos incluso fusilados. El sistema educativo fue un objetivo central porque se consideraba que los profesores progresistas habían impulsado valores democráticos que el régimen quería erradicar. Se implantó un sistema de adoctrinamiento ideológico, con asignaturas como la formación del espíritu nacional. A esto se sumaba el adoctrinamiento religioso en un Estado confesional que trasladaba la doctrina católica directamente a la escuela. También existía segregación por sexos y un modelo de educación femenina centrado en la sumisión y el rol doméstico. Además, había un fuerte control ideológico en tres niveles: político, académico y religioso. Inspectores vigilaban la enseñanza, y la Iglesia tenía capacidad para supervisar los contenidos. Todo ello configuraba un sistema profundamente autoritario, muy alejado del modelo democrático actual.

Victorino Mayoral, coordinador del libro Educar en dictadura vs educar en democracia en Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Se excluyó a todo docente que no coincidiera ideológicamente con el régimen; muchos fueron expulsados y algunos incluso fusilados

Usted fue ponente de leyes educativas importantes como la LODE y la LOGSE. ¿Cómo valora la evolución del sistema educativo actual? ¿Ha mejorado con la legislación vigente?

El sistema educativo actual es propio de una democracia. La LODE introdujo la participación democrática en la gestión de los centros, y la LOGSE estableció principios que aún siguen vigentes. Las leyes actuales han avanzado hacia un modelo basado en competencias, definidas en el marco europeo, y, entre ellas, destaca la competencia ciudadana. Esta competencia es clave porque conecta directamente con la memoria democrática. En los últimos años se ha trabajado intensamente para incorporar esta memoria al currículo escolar, y hoy está presente en varias etapas educativas, tanto en Secundaria como en Bachillerato. Es importante subrayar que esta incorporación es obligatoria en todo el Estado, independientemente de las comunidades autónomas. Otra cosa distinta es el grado de implicación o entusiasmo con el que se desarrolle, pero forma parte del marco legal.

En el contexto actual, se percibe un aumento de actitudes autoritarias entre algunos jóvenes y también conflictos en las aulas. ¿A qué atribuye esta situación?

Estudios realizados con alumnado de Secundaria y Bachillerato muestran que estas actitudes son más frecuentes en la educación obligatoria y disminuyen en niveles superiores. Una de las causas principales es la influencia de las redes sociales. Los jóvenes, en etapas de formación aún inmaduras, son especialmente vulnerables a mensajes simplificados o distorsionados.

La memoria democrática empieza a estar en las aulas, pero su desarrollo depende de los docentes y de las políticas educativas

¿Qué papel está jugando la memoria democrática en las aulas, especialmente en la Comunidad Valenciana?

La memoria democrática está entrando progresivamente en las aulas, sobre todo, a través de prácticas educativas impulsadas por el profesorado. Hemos visto experiencias muy interesantes en centros de secundaria y bachillerato, donde alumnos y profesores desarrollan proyectos sobre democracia y memoria histórica. No se trata tanto de programas impuestos, sino de iniciativas pedagógicas que surgen en los centros y que permiten trabajar estos contenidos de forma activa. Nuestro trabajo ha consistido precisamente en favorecer su integración en el currículo, porque creemos que solo así tendrán continuidad y verdadero impacto educativo. En definitiva, la memoria democrática empieza a tener presencia real en las aulas, aunque su desarrollo dependerá del compromiso de los docentes y de las políticas educativas que la respalden.