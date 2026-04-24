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Alicante recibe el premio al Buen Gobierno de la FVMP por su asistente virtual de inteligencia artificial, ALI

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha recogido el premio en una gala celebrada en el IVAM en Valencia este miércoles que reconoce al asistente ALI como una de las mejores prácticas impulsadas por los municipios

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha recogido el premio en una gala celebrada en el IVAM, en Valencia

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha recogido el premio en una gala celebrada en el IVAM, en Valencia

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El Ayuntamiento de Alicante ha sido premiado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) este miércoles en Valencia al Buen Gobierno por la puesta en marcha del primer asistente virtual de inteligencia artificial de la administración local, ALI, en la categoría de Gestión de proyectos europeos y sostenibilidad territorial reconociendo esta iniciativa como una de las mejores prácticas impulsadas por los ayuntamientos de la Comunidad. El concejal de Innovación, Antonio Peral, acudió a la gala celebrada en el IVAM para recoger el galardón que fue entregado por el Presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), Fernando Móner.

Peral agradeció el premio destacando que “posiciona y sitúa al Ayuntamiento de Alicante como un referente en innovación con un asistente virtual de inteligencia artificial puntero que permite mejorar y modernizar la administración local, la acerca haciéndola más accesible y da respuesta a las necesidades de los ciudadanos con una herramienta disponible siempre”.

¿Qué es el asistente virtual ALI?

Creado con fondos Next Generation de la Unión Europea, ALI fue creado en el marco del Plan Estratégico Smart City Alicante de la concejalía de Innovación, Informática y Agenda Digital. Este es el quinto premio que recibe: el proyecto ya fue finalista de los galardones europeos a la innovación ‘European Innovation Awards’, premio de Compra Pública Innovadora de la Comunidad Valenciana, y reconocido a nivel internacional al ser incluido en la base de datos de buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Premio Project Management Institute Levante al mejor proyecto del año.

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“Estos premios nos sirven de incentivo para seguir mejorando, innovando e impulsando nuevos proyectos y reconocen una forma de gobernar para las personas que siempre han sido el centro en la inversión tecnológica, continuaremos trabajando junto al excepcional equipo municipal de Nuevas Tecnologías para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y acercar la administración local”, resaltó Antonio Peral.

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