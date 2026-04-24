Un año sin cobrar del Ayuntamiento de Alicante: la delicada situación de la empresa que instaló los polémicos toldos de Tabarca

La polémica continúa alrededor de los toldos de Tabarca instalados el pasado verano y que tuvieron que ser retirados en plena temporada estival. Y no por el regreso del calor y la falta de sombras, sino porque la empresa que se hizo cargo de aquel trabajo lleva ya un año sin cobrar el dinero que le corresponde por el contrato firmado con el Ayuntamiento de Alicante.

Así lo aseguran desde Grupo Costa Blanca HTS. Su máximo responsable, Khalil Bouzidi, lamenta la incomparecencia del Consistorio. “Ya no nos cogen ni el teléfono”, critica. Una situación que según el empresario se alarga desde el mes de enero. El 16 de abril se cumplió un año de la adjudicación del contrato. En la empresa señalan que su situación es de “endeudamiento” y Bouzidi dice que el agujero generado por los retrasos del Consistorio lo tuvo que cubrir de su bolsillo. “Que todos los ayuntamientos nos paguen y el de Alicante no es para llevarse las manos a la cabeza”, señala. La mercantil cuenta con 22 trabajadores que han podido “salir adelante” hasta ahora, aunque “la deuda continúa” y necesitan “que se resuelva lo antes posible”.

Respecto a la posibilidad de denunciar, el empresario reconoce que lo ha valorado, “pero es la última opción”, ya que “este tipo de procedimientos se alargan mucho en el tiempo, a veces hasta diez años, y requieren muchos gastos en defensa”.

Sin embargo, en el Ayuntamiento explican que "no se ha pagado la totalidad" de la cantidad pendiente "porque Intervención considera que no se puede abonar el 100 % de un contrato por adelantado". El consistorio vuelve a remitirse al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, tal como hizo en enero cuando este periódico se hizo eco de los impagos, en el que se engloba el pago de los toldos, y este terminaría en 2028 y en 2026, de manera que "ha habido que hacer un reajuste presupuestario para pagar en tres plazos" y "en cuanto se incorporen los remanentes, la Junta de Gobierno aprobará el reajuste y se pagará".

Preguntados por cuando se prevé que se incorporen esos fondos, desde el Consistorio no han contestado. Desde la empresa dicen haber recibido el 10 % de la cantidad total, que en el pliego corresponde al pago del proyecto, mientras que el otro 90 % se seguiría debiendo.

Más controversias

No es la única controversia generada alrededor de los toldos de Tabarca, que fueron desmontados a finales de julio, en pleno verano, tras apenas un mes colocados en la isla pese a que el Ayuntamiento anunció que estarían hasta noviembre.

La licitación del contrato salió a concurso en diciembre de 2024 con un presupuesto de licitación de 211.850 euros, impuestos incluidos, para cubrir dos tramos de la isla de Tabarca (entre la plaza Carloforte y el carrer del Moll y entre esta última calzada y la plaça Gran) para prevenir del sol en la temporada alta tanto a los vecinos como a los miles de turistas que acuden cada verano.

El concurso fue ganado en abril por la empresa Grupo Costa Blanca HTS, con sede en Crevillent. Bouzidi asegura que cumplieron con el pliego “a rajatabla” y que todo el trabajo “fue comprobado in situ por el interventor". En agosto entraron en la fase de cobro del contrato, fijado en 165.649 euros, IVA incluido.

Ante la previsión de cobro y ante las obligaciones tributarias, la empresa pagó aquel mismo mes de agosto el 21 % de IVA correspondiente de sus ingresos, un total de 28.749 euros que aún no se han visto compensados por el pago de la institución municipal.

Los toldos de Tabarca fueron retirados el 25 de julio, un mes después de su instalación, para cumplir con las exigencias de Patrimonio al tratarse de un entorno BIC (Bien de Interés Cultural). Pese a esta condición, conocida anteriormente, el contrato se licitó con el propósito de que se mantuvieran los toldos hasta el mes de noviembre.

El contrato establecía que una vez retiradas las estructuras debían ser trasladadas a la península para su almacenamiento, limpieza y revisión, con miras a su reutilización. Las advertencias sobre las trabas técnicas a los toldos de Tabarca se supieron en el gobierno municipal un mes antes de la adjudicación. El 18 de marzo, antes de la adjudicación, el Departamento de Patrimonio Integral del Ayuntamiento ya advirtió por escrito tanto a la Jefatura de Turismo como al director general de Proyectos y Obras que el proyecto afectaba parcialmente a un BIC, dado que el carrer d’Enmig forma parte del conjunto histórico protegido de la isla.

En el informe se detallaba que los toldos solo podían figurar de manera temporal y durante las fiestas tradicionales de interés público, como son las de San Pedro y San Pablo (29 de junio) y las de la Virgen del Carmen (16 de julio), por lo que el uso de los toldos estaba muy alejado de los más de siete meses previstos por el Ayuntamiento en un principio.

Pese a la advertencia, el gobierno de Barcala adjudicó el contrato el 16 de abril y el 12 de junio el Ayuntamiento formalizó la modificación del contrato para ajustar el calendario de uso a las fechas permitidas, según el Portal de Contratación.

Tras la retirada, los postes y los soportes de los toldos se mantuvieron desmontados a la entrada de la isla hasta principios de septiembre, generando críticas entre los vecinos.