Despedida al guardia civil Víctor Patiño en la Comandancia de Alicante

El guardia civil Víctor Patiño, de 45 años, ha recibido esta semana un cálido homenaje de despedida de una veintena de compañeros con motivo de su cese en la Comandancia de Alicante como miembro de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC), donde ha prestado servicio durante más de cuatro años. Patiño regresa a la unidad de la que procede en la cárcel de Villena, donde volverá a trabajar en el servicio de seguridad desde la próxima semana.

Víctor Patiño recibió en la comida de homenaje un obsequio y una última nota de prensa en la que, a diferencia de los comunicados que ha realizado durante los últimos años para difundir cientos de servicios y operaciones realizadas por la Guardia Civil de Alicante, el contenido elaborado por sus compañeros de la OPC, Marina González y Manuel Ruiz, recoge un repaso a su trayectoria profesional y a las anécdotas vividas.

Un momento del acto de despedida a Víctor Patiño, en el centro de la imagen. / CARRASCO

El agente homenajeado, natural de la localidad albaceteña de Caudete, ingresó en 2006 en la Guardia Civil, procedente de la Guardia Real. Cuenta con veinte años de experiencia en el Instituto Armado y ha desarrollado funciones muy variadas en las unidades por las que ha pasado: Algete (Madrid), Sax, San Vicente del Raspeig, Caudete y la cárcel de Villena. "Su capacidad de trabajo y su destreza en la instrucción de diligencias lo condujeron de forma natural hasta áreas como las de Atención al Ciudadano y de Investigación de varios de los Puestos por los que ha pasado", resaltan sus compañeros de la OPC.

Víctor Patiño se incorporó a mediados de 2021 a la Oficina Periférica de Comunicación, donde ha ido perfeccionando su formación y ha conseguido que la ciudadanía conozca el trabajo realizado por las diferentes unidades de la Comandancia de Alicante, algunas de las cuales estaban en el anonimato.

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Los compañeros y periodistas asistentes al homenaje desearon a Víctor Patiño suerte en su nuevo destino, mientras que el agente les agradeció de corazón el gesto de sumarse al acto de despedida.