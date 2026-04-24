Un incendio de vehículo en la AP-7 en Mutxamel provoca retenciones hacia Valencia

La mañana de este viernes 24 de abril está dejando varias incidencias de tráfico en la provincia de Alicante, con especial atención a la AP-7 en Mutxamel, donde un incendio de vehículo está provocando complicaciones en dirección Valencia, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia más destacada se ha comunicado a las 07.53 horas en la AP-7, a la altura de Mutxamel, donde figura una retención o congestión por incendio de vehículo entre los kilómetros 685,88 y 684,498, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Valencia. El aviso está catalogado en nivel amarillo.

En ese mismo punto se ha notificado también un obstáculo fijo por incendio de vehículo en el kilómetro 683,498, con advertencia de estrechamiento del carril derecho, lo que está condicionando la circulación en ese tramo.

Retenciones también en Torrevieja y El Altet

Junto al problema en la AP-7, la provincia suma otras dos incidencias por congestión en la N-332.

La primera afecta a Torrevieja, donde desde las 07.45 horas se registra circulación irregular en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, también con nivel amarillo.

La segunda se localiza en El Altet, donde a las 08.18 horas se ha comunicado una retención por circulación irregular entre los kilómetros 95,58 y 94,98, en sentido decreciente de la kilometración, hacia Cartagena.

Accidente en Torrellano y obstáculos en varios puntos

La relación de incidencias incluye además un accidente en la N-340 a su paso por Torrellano, comunicado a las 08.01 horas. En este caso figura un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 730,579, en sentido decreciente de la kilometración.

También aparecen obstáculos fijos en otros puntos de la red viaria provincial, como l’Alfàs del Pi en la N-332, Altea la Vella y Torres en la AP-7, Benidorm en la CV-753, Alcoy en la CV-785, San Isidro en la A-7 y Santa Faz en la N-332.

Obras activas en la A-7, la A-70 y accesos del entorno de Alicante

A estas incidencias se suman varias obras de mantenimiento que pueden afectar a la circulación durante buena parte de la mañana.

En la A-7, hay trabajos entre La Estación y Realengo hasta las 14.00 horas, con el arcén cerrado en sentido creciente. También se han señalizado obras en el entorno de Alcoy y Ibi, con carril izquierdo cerrado en un tramo y arcén cerrado en otro, hasta las 13.00 horas.

En la A-70, se ha comunicado un corte móvil en el túnel entre Sant Joan d’Alacant y Mutxamel, en sentido decreciente, también hasta las 14.00 horas.

A ello se añaden otros cortes móviles en la A-77 entre San Vicente del Raspeig y Moralet, y en la A-77a entre San Vicente del Raspeig y Fontcalent.

Además, en la AP-7 figura una obra en Senija con el arcén cerrado hasta el 30 de abril.

Las incidencias más delicadas de la mañana son, por ahora, las que aparecen en nivel amarillo, ya que implican retenciones o circulación irregular en vías especialmente transitadas como la AP-7 y la N-332.

El resto de avisos, catalogados en nivel gris, corresponden a obstáculos, accidentes puntuales u obras, pero también pueden obligar a reducir la velocidad y extremar la precaución.