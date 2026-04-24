"En medicina estética ya hablamos de las caras Ozempic por el descolgamiento que provoca la pérdida de peso"

Médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos y profesionales sanitarios se dan cita en el Colegio de Médicos de Alicante hasta este sábado para debatir sobre los avances punteros en tratamientos, tecnología y gestión clínica. Se trata de un encuentro organizado por la Asociación Alicantina de Medicina Estética, que supera los 200 socios, con el lema Body&Face, en el que se analizan los cambios hormonales en hombres y mujeres a causa del envejecimiento, y su impacto en la salud y la estética, el fenómeno de las caras Ozempic pues el consumo de este fármaco también influye en el rostro, y patologías cada vez más frecuentes en consulta como las manchas de la piel.

Se habla mucho del impacto de los fármacos para adelgazar como Ozempic en la estética facial. ¿Qué están viendo los médicos en consulta?

Estos medicamentos están consiguiendo pérdidas de peso muy importantes en poco tiempo, y eso, desde el punto de vista de la salud, puede ser muy positivo cuando hablamos de pacientes con obesidad o sobrepeso. Pero el problema es que afecta a la grasa facial, clave para mantener la estructura del rostro. Cuando desaparece, la cara pierde soporte, se vacía, se descuelga y aparece un aspecto más envejecido. Es lo que en medicina estética llamamos “caras Ozempic”. Suelo explicarlo de forma muy gráfica a mis pacientes: es como si la cara se derritiera. No es que la piel esté peor necesariamente, es que ha perdido el sostén que la mantenía firme. Esto genera un efecto curioso: personas que han mejorado su salud o su peso corporal, pero que de repente no se reconocen en el espejo. Y eso tiene un impacto emocional importante. Es habitual recibir varios casos a la semana de personas que han adelgazado mucho y que buscan recuperar la armonía facial. Nuestro trabajo en estos casos no es rellenar por rellenar sino entender qué ha pasado en ese rostro, analizarlo bien y devolver volumen con precisión y siempre respetando la naturalidad. Si nos pasamos, caemos en el efecto contrario: caras artificiales.

¿Dónde está el límite entre salud y estética?

El límite es muy claro: la salud es lo primero. Estos medicamentos tienen una indicación médica y deben utilizarse en pacientes que realmente lo necesitan. Cuando una persona con normopeso plantea utilizarlos por una cuestión estética, ahí tenemos que ser firmes y decir que no. Vivimos en una sociedad que busca soluciones rápidas, pero no podemos perder de vista que todo tiene un impacto en el organismo. Una pérdida de peso muy rápida o muy intensa tiene consecuencias, y la cara es uno de los primeros lugares donde se hace visible. Como médicos, nuestra obligación no es complacer todo lo que nos piden, sino orientar correctamente y proteger al paciente, incluso cuando eso implica negarnos a realizar un tratamiento.

La doctora Virtudes Pérez / Pilar Cortés

Naturalidad

¿Qué momento atraviesa la medicina estética?

Estamos en un momento muy interesante, porque está empezando a ser realmente medicina estética. Antes había una tendencia más orientada a la transformación, a cambios visibles, exagerados en algunos casos. Se buscaban labios muy grandes, pómulos muy marcados, rostros muy intervenidos. Hoy eso ha cambiado radicalmente. El paciente quiere naturalidad. Quiere verse bien, pero seguir siendo él mismo. Quiere que su entorno note que está mejor, pero no que se ha hecho algo concreto. Y eso nos obliga a trabajar de otra manera: con más precisión, con más planificación y con un enfoque mucho más personalizado. Ahora hablamos de prevención, de pequeños retoques, de acompañar el envejecimiento en lugar de intentar revertirlo de forma agresiva. Y eso hace que los resultados sean mucho más elegantes y sostenibles en el tiempo.

Antes se buscaban labios muy grandes, pómulos muy marcados, rostros muy intervenidos. Hoy eso ha cambiado radicalmente

¿Hay edades para tratarse?

Hay una historia que para mí resume perfectamente este cambio. Tengo una paciente de 94 años, que lleva más de diez años viniendo a consulta. Es una mujer con una lucidez impresionante, muy consciente de su imagen, pero también muy realista. Viene una vez al año, normalmente antes de su cumpleaños, y siempre me hace la misma pregunta: “Virtudes, ¿cómo me ves este año?”. Esa frase contiene toda la filosofía de la medicina estética actual. Ella no quiere parecer otra persona, ni recuperar la cara de cuando tenía 20 años. Quiere verse bien dentro de su edad, sentirse cuidada, sentirse ella misma. Algunos años trabajamos manchas, otros la calidad de la piel o pequeñas armonizaciones… siempre con un enfoque muy respetuoso. Y el resultado es precioso, porque sigue siendo ella. No hay transformación, hay evolución. Y eso es lo que deberíamos buscar siempre.

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¿Y qué piensa sobre las chicas muy jóvenes, incluso menores, que se hacen tratamientos antiedad?

Intento tratar con medicina estética a pacientes a partir de los 25 o 28 años. Hay un sector de pacientes de 18 a 21 años que tienen acné o marcas. Ahí sí las trato porque es un estigma pero la edad para medicina estética que no es tratamiento médico dermatológico de secuelas debe empezar en torno a los 28 años. Si una paciente que es preciosa con su juventud de 18 años viene a que le haga un tratamiento preventivo de envejecimiento, a que le ponga unos pómulos o unos labios exagerados, la mando a casa. Aunque varía mucho de una paciente a otra por cómo se alimente, cómo se cuide y cómo se trate, dependiendo también de la exposición solar, la edad aproximada a la que recomiendo empezar los tratamientos en medicina estética es a partir de los 30 años.

Si una paciente preciosa con su juventud de 18 años viene a que le haga un tratamiento preventivo de envejecimiento la mando a casa

Colágeno

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en vuestro trabajo?

La inteligencia artificial está empezando a tener un papel muy importante, sobre todo como herramienta de apoyo. Nos ayuda en el diagnóstico, en el diseño de tratamientos y en el seguimiento del paciente. Hay pacientes que vienen diciendo “me veo la cara apagada, pero no sé qué me pasa”. A simple vista podemos tener una idea, pero con sistemas de inteligencia artificial podemos analizar capas más profundas de la piel, ver la calidad del colágeno, la hidratación, la pigmentación… y eso nos permite hacer un diagnóstico mucho más preciso. Y la clave hoy es precisamente esa: la precisión. Ya no trabajamos con grandes volúmenes o cambios radicales, sino con pequeños ajustes muy bien pensados. La inteligencia artificial nos ayuda a afinar más, a ser más exactos. Eso sí, hay que dejar muy claro que no sustituye al médico. Es una herramienta. La decisión final, la interpretación y la responsabilidad siguen siendo del profesional. Pero bien utilizada, es un gran aliado.

Las redes sociales parecen ir en otra dirección, marcando estándares irreales

Afecta muchísimo. Las redes sociales han creado una estética que muchas veces no es real: filtros, retoques digitales, caras simétricas hasta lo imposible… y eso genera expectativas muy alejadas de lo que es un resultado natural. Nos encontramos con pacientes que traen fotos diciendo “quiero esta cara”, o incluso personas de 60 o 70 años que vienen con imágenes de cuando tenían 15 años, que dicen: "es que esta era yo." Somos nosotras con 15, 30 y 60 años, y tenemos que querernos y respetarnos. Era una mujer guapísima con 70 años, pero quería su cara de 15 años, cosa que es imposible, pero ni conmigo ni con un cirujano. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante de educación y de gestión de expectativas. La medicina estética no puede borrar el paso del tiempo ni convertir a todas las personas en la misma cara. Cada edad tiene su belleza, y nuestro trabajo es potenciarla, no negarla.

Hay personas sin formación médica que están realizando tratamientos y el paciente se deja hacer, sin ser consciente del riesgo

Intrusismo

¿Hasta qué punto es preocupante el low cost y el intrusismo?

Es muy preocupante, porque hablamos de seguridad. La medicina estética se ha democratizado, y eso es positivo, pero cuando se lleva al extremo del bajo coste, muchas veces implica pérdida de calidad o de control. El intrusismo es un problema grave. Hay personas sin formación médica que están realizando tratamientos, y el paciente muchas veces no lo sabe. Confía, se deja hacer y no es consciente del riesgo. La medicina estética no es inocua. Puede haber complicaciones importantes: infecciones, reacciones alérgicas, necrosis e incluso ceguera en casos extremos. Y lo más importante no es solo saber hacer el tratamiento, sino saber qué hacer si algo sale mal. Solo un médico tiene esa capacidad. Por eso insistimos tanto en que el paciente debe acudir a centros con registro sanitario y a profesionales con formación acreditada. No es una recomendación, es una necesidad.

¿Qué mensaje te gustaría trasladar?

Que la medicina estética no es un juego ni algo trivial. El objetivo no es cambiar la cara de una persona ni hacerla parecer otra. Es ayudarle a verse mejor, a sentirse mejor y a acompañar el paso del tiempo con naturalidad. Siempre digo que hay dos tipos de pacientes: el que llega muy asustado por los excesos que ha visto y el que llega muy lanzado a hacerse cualquier cosa. El equilibrio está en confiar en un buen profesional que sepa guiarte y, sobre todo, que sepa decirte que no cuando es necesario. La clave está en el respeto por la anatomía, por la edad, por la identidad. No se trata de parecer alguien distinto, sino de seguir siendo uno mismo, en la mejor versión posible en cada etapa de la vida.