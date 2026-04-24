Los médicos vuelven a la huelga en Alicante: estos son los días de paro

Los médicos vuelven a la huelga en demanda de un estatuto propio para la profesión y en contra del que propone el Ministerio de Sanidad, convocatoria a la que en la Comunidad Valenciana se añade otra autonómica contra la Conselleria de Sanidad al considerar que la gestión de su titular, Marciano Gómez, "ha empeorado de manera progresiva" las condiciones laborales de sus profesionales. Los días elegidos para este paro autonómico son del 27 al 30 de abril, las mismas fechas escogidas para la huelga nacional por el Estatuto Marco. Esto significa que el impacto para la ciudadanía sea menor al coincidir los días y también lo será en las nóminas porque los médicos no deberán secundar una segunda semana de paro en abril con la consiguiente pérdida retributiva.

En todo caso, los pacientes deben saber que pueden encontrarse con citas, consultas e incluso intervenciones quirúrgicas suspendidas. Precisamente el conseller de Sanidad, , exigió al terminar la semana de huelga del pasado marzo a la ministra Mónica García una solución para evitar este nuevo paro. Según datos del conseller, las huelgas de médicos celebradas durante los últimos meses han afectado ya a más de 200.000 pacientes en la Comunidad Valenciana.

Cerca de 70.000 pacientes se han visto afectados por la suspensión de citas, pruebas o cirugías por las distintas huelgas

Cancelaciones

En concreto, 83.117 personas han dejado de ser atendidas en consultas externas, 22.373 en técnicas, 3.059 en cirugías y 98.696 en Atención Primaria. Del total de afectados, cerca de 70.000 son pacientes de la provincia de Alicante. Las operaciones suspendidas han sido un millar.

El lunes 27 de abril y el miércoles 29 de abril hay además convocadas concentraciones en las puertas de los centros sanitarios de la provincia de Alicante, con un minuto de silencio entre las 11 y las 11.30 horas, y el miércoles 29 de abril se celebra una manifestación en València para los facultativos de las tres provincias a partir de las 18 horas consistente en una sentada en la plaza de la Reina con posterior Manifestación hasta el Palau de la Generalitat. Hay distintas protestas a lo largo del territorio autonómico, y en una de ellas, ante el Hospital Peset de València, los médicos se encadenarán el martes 28 de abril.

Problemas estructurales

En lo que respecta a la huelga estatal, las entidades convocantes afirman la propuesta que les hizo el Ministerio no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales, por lo que se mantienen los paros

El comité de huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) puesto que se trata de una convocatoria a nivel nacional.

Cartel de las concentraciones que se celebrarán la próxima semana en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Demandas

Los médicos piden la creación de un estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación o una clasificación profesional "justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica".

Asimismo, reclaman un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la dificultad del ejercicio médico.

En lo que respecta a la convocatoria autonómica, el Sindicato Médico CESM cree que el conseller Gómez y el PP han incumplido "sus compromisos electorales que aseguraban una mejora de las condiciones laborales". Reclaman a la Generalitat 19 medidas para mejorar la atención de los pacientes, que han remitido en un documento a la Conselleria de Sanidad. Según el sindicato, la huelga autonómica es el "último recurso" después de años de "advertencias, reuniones y solicitudes formales con respuestas insatisfactorias".

Entre ellas, destaca la implantación de las 35 horas semanales, que se trata este viernes en la Mesa General de Negociación para todos los funcionarios y que el Consell quiere aplicar a partir del 1 de enero de 2027. Se trata de una medida que Gómez anunció a su llegada para los sanitarios y que tendrá un impacto económico de 140 millones de euros al año, según cálculos de la conselleria, sobre todo para costear la ampliación de plantilla.