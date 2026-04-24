El Parque Central de Alicante coge impulso: ya hay fecha para el borrador del convenio que fijará plazos y costes
Las tres administraciones implicadas se muestran satisfechas con el avance del proyecto tras una reunión en Urbanismo de la sociedad que las agrupa
Una reunión de tres horas, precedida por un encuentro previo entre los técnicos, y una sensación compartida de optimismo. Este viernes se ha celebrado la primera toma de contacto entre las administraciones implicadas en que el Parque Central de Alicantesea una realidad después de más de dos décadas de espera.
Tras la presentación del proyecto, que tuvo lugar el 13 de abril en el Ayuntamiento de Alicante con la presencia del alcalde, Luis Barcala; del ministro de Transportes, Óscar Puente; y del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este viernes por la mañana, en una reunión en la que han participado una quincena de personas (muchas de ellas de manera telemática) de todas las instituciones, se ha decidido cuál será la fecha de la presentación del borrador, prevista para el miércoles 10 de junio.
En este día, según ha avanzado el Ayuntamiento a través de un comunicado, se aclararán los plazos de las obras y la distribución de los importes de la inversión.
[NOTICIA EN ELABORACIÓN]
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