Pérez-Hickman se ampara en un informe ocultado de nuevo a la oposición para plantar a la comisión de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante

La comisión de investigación sobre el caso de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante vivió este viernes una nueva sesión marcada por acusaciones de opacidad, un plantón técnico al completo y por la aparición de un nuevo documento desconocido para los grupos de la oposición. En este caso, un informe del vicesecretario municipal. La polémica estalló al conocerse, en lo que parecía el cierre de la sesión, que la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general tras desvelar este diario que sus dos hijos y un sobrino tienen casas en Les Naus y que está imputada junto a otras catorce personas por la magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones, había decidido no comparecer en la convocatoria en la que se había citado, prevista inicialmente para el 11 de mayo, amparándose en el contenido de este documento.

El anuncio, realizado por el presidente de la comisión y vicealcalde, Manuel Villar, sorprendió a los grupos, que desconocían tanto la existencia del informe del secretario municipal como el contenido del escrito remitido por la funcionaria, del que pudieron leer una copia que se enseño durante el desarrollo de la comisión, pero del que, por el momento, no han recibido copia. "Nos ha llegado un escrito de Pérez-Hickman, que no sorprende a nadie, donde indica que no comparecerá el día de la comisión", señaló Villar, quien recordó que se trataba de la primera compareciente prevista para la próxima sesión y para la que se le habían reservado dos horas.

La clave del rechazo de Pérez-Hickman reside en un informe elaborado por el vicesecretario del Ayuntamiento que, según se desprende de su escrito, establece que las comparecencias ante la comisión son voluntarias. Sin embargo, ese documento no había sido facilitado a los miembros de la comisión, lo que provocó un inmediato malestar entre los presentes en la comisión.

Los grupos exigieron acceder tanto al informe como al escrito de la funcionaria, poniendo el foco en cómo había llegado esa información a Pérez-Hickman antes que a los representantes políticos. Villar indicó que el informe está fechado el 31 de marzo, mientras que el escrito de la jefa de Contratación es del 20 de abril.

La cronología generó más dudas que respuestas. "¿Cómo sabe ella que hay un informe del secretario?", preguntó el portavoz de Compromís, Rafa Mas. La respuesta del presidente de la comisión no disipó las sospechas: "Pues no sé, si tuviese respuesta te la diría".

Nuevas sospechas de ocultación

El descubrimiento del informe en plena sesión reavivó las críticas por falta de transparencia, en un contexto ya marcado por anteriores controversias sobre el acceso a la información después de que la pasada semana este diario desvelase que dos técnicos clave en el caso de Les Naus manifestaran su voluntad de participar en la comisión por escrito al ser llamados a comparecer. Los grupos de la oposición denunciaron que, una vez más, se les estaba ocultando documentación relevante para el desarrollo de la investigación.

La portavoz socialista, Ana Barceló, señaló que resulta "gravísimo" que un informe del vicesecretario no haya sido trasladado a todos los miembros mientras sí obra en poder de una funcionaria imputada en la causa judicial. "El presidente de la comisión sigue utilizando la discrecionalidad al determinar a qué documentos se nos da acceso y a cuáles no", afirmó Barceló.

En la misma línea, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, expresó su sorpresa por el acceso previo de Pérez-Hickman a ese informe. "Nos ha sorprendido que la jefa de Contratación haya tenido acceso a ese documento antes que los miembros de la comisión", apuntó Robledillo.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, denunció también la falta de transparencia. "Seguimos sin recibir toda la documentación y hay información que no está llegando a los grupos", advirtió Mas. También el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, advirtió de las consecuencias de esta situación. "Sin igualdad en el acceso a la información no hay transparencia ni una investigación seria", destacó Copé.

Villar admite errores en sesiones anteriores

La sesión de este viernes también sirvió para que Manuel Villar tratara de justificar la polémica surgida en la convocatoria anterior, cuando cinco de los seis técnicos citados no acudieron a declarar, pese a que algunos habían mostrado su disposición a colaborar por escrito o a acudir en otra fecha. El vicealcalde asumió la responsabilidad por no haber trasladado correctamente determinadas comunicaciones, en particular las de Paloma Romero y Pablo Torregrosa, quienes alertaron al gobierno local de posibles irregularidades y se ofrecieron a responder por escrito a las preguntas de los grupos. "Mi error fue no pedir que me mandasen el documento completo", reconoció Villar tras señalar que fue alertado de la negativa de acudir presencialmente en una llamada de la secretaria dela comisión.

"No ha habido ocultación de ningún tipo", insistió Villar, aunque admitió que se trató de "un error" que le "duele muchísimo" y que llegó a calificar de negligencia. "No es una conspiración, es la pura realidad. Conforme ha llegado la información, se ha remitido", añadió el vicealcalde.

Respecto al caso del técnico Antonio Faura, Villar explicó que solicitó un cambio de horario para poder compatibilizar su comparecencia con su jornada laboral, pero que no se le respondió al no ser una decisión que pudiera adoptar de forma unilateral la presidencia de la comisión. "Yo no estaba en condiciones de hacer ningún cambio ni de decirle 'no vengas' o 'ven otro día', eso depende de la comisión", afirmó el vicealcalde.

Pese al recorrido de la sesión, la polémica también se vio atravesada por la cronología de las informaciones publicadas sobre el caso. En relación con la polémica sobre la publicación de la información de los técnicos Paloma Romero y Pablo Torregrosa, Villar ofreció inicialmente una cronología que situaba todos los hechos en la jornada del viernes. Sin embargo, esta noticia se publicó por INFORMACIÓN en la jornada del miércoles.

Consultado por este diario, el vicealcalde aclaró posteriormente que tuvo conocimiento de la situación de ambos técnicos el miércoles, no el viernes, y que sí fue ese mismo viernes cuando dio la orden de remitir toda la documentación a los grupos.

Decisiones para las próximas sesiones

Tras el debate, la comisión acordó volver a citar a Faura, así como permitir que los grupos remitan preguntas por escrito a Romero y Torregrosa. No obstante, PSOE y Compromís ya han anunciado que no participarán en este formato al considerar que supone una merma en la capacidad de control del órgano. Por su parte, los grupos interesados dispondrán hasta el lunes a las 15:00 horas para remitir esas cuestiones, en caso de optar por esta vía.

La negativa de Pérez-Hickman obliga a reconfigurar la sesión prevista para el 11 de mayo, en la que figuraba como primera compareciente. Finalmente, la comisión acordó mantener el calendario y reorganizar el orden de intervenciones. Así, la próxima sesión arrancará con Mari Carmen de España, seguida de Dolores Padilla, para continuar después con Gabriel Echávarri, Nacho Bellido, Sofía Morales y Carlos Castillo.