Así era la playa del Postiguet hace 100 años, según una recreación con IA: la pregunta que divide a Alicante

La playa del Postiguet, la más emblemática de Alicante y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad, vuelve a estar en el centro de la conversación en las redes sociales, aunque esta vez no por el estado de la arena, el turismo o las obras del entorno. El motivo es un vídeo difundido por un creador de contenido que muestra cómo era este rincón de la capital alicantina hace aproximadamente 100 años.

La particularidad de la pieza es que no parte de una escena inventada desde cero, sino de fotos de archivo reales de Alicante que han sido animadas con inteligencia artificial. Ese detalle cambia bastante la percepción del vídeo, porque lo acerca más a una reconstrucción visual inspirada en material histórico que a una simple fantasía estética.

La publicación no se limita a enseñar una estampa antigua del Postiguet reinterpretada con IA. También lanza una pregunta que toca una fibra muy reconocible entre vecinos y visitantes: “¿Ha mejorado el aspecto de la playa principal de la ciudad de Alicante o quizás era mejor dejarlo todo como antes?”

El Archivo Municipal recupera la historia de la playa del Postiguet / Archivo Municipal

La cuestión no es menor. Porque hablar del Postiguet no es hablar solo de una playa, sino de uno de los espacios más simbólicos de Alicante, un lugar donde se cruzan la postal turística, la memoria local y la transformación urbana de la ciudad.

Una recreación que despierta nostalgia y debate

Este tipo de vídeos suele funcionar muy bien porque mezcla dos elementos que disparan la atención: la nostalgia y la curiosidad tecnológica. En este caso, además, la comparación toca un lugar que cualquier alicantino reconoce al instante.

Ver el Postiguet y su balneario recuperado a partir de imágenes antiguas y puesto en movimiento con inteligencia artificial invita a mirar de otro modo un espacio muy conocido. La arena, el frente litoral, las construcciones del entorno o la relación entre la ciudad y el mar aparecen filtrados por una estética de pasado que no deja indiferente.

Y ahí está la clave del éxito de la publicación: no se consume solo como una recreación visual, sino como una provocación amable sobre cómo ha cambiado Alicante.

¿Ha mejorado el Postiguet o ha perdido parte de su encanto?

La pregunta planteada por dronix_pro junto al vídeo resume bastante bien un debate que aparece una y otra vez en muchas ciudades mediterráneas: hasta qué punto la modernización del frente marítimo mejora el espacio o le resta personalidad.

Por un lado, hay quien ve evidente que el Postiguet actual ofrece una imagen más adaptada a la ciudad contemporánea, más preparada para el uso turístico y más integrada en una Alicante que ha crecido, se ha abierto al visitante y ha convertido su fachada marítima en uno de sus grandes activos.

Por otro, también existe una mirada más nostálgica, que tiende a valorar mejor las estampas antiguas por su simplicidad, por su menor presión urbana o por esa sensación de autenticidad que muchas veces se asocia al pasado, incluso aunque ese pasado fuera más precario o menos funcional.

En el fondo, la pregunta no tiene una respuesta objetiva. Tiene más bien muchas respuestas personales.

El poder de la IA para reabrir la memoria visual de una ciudad

Más allá del caso concreto del Postiguet, este tipo de contenidos muestran algo cada vez más claro: la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta muy potente para reimaginar el pasado urbano.

No se trata necesariamente de reconstrucciones históricas exactas, pero sí de piezas que permiten reactivar fotografías antiguas, darles movimiento y acercarlas a un público que quizá nunca se detendría ante una imagen fija en un archivo o en un libro. En ese sentido, la IA no sustituye a la historia, pero sí puede convertirse en una nueva forma de hacerla circular. Otro ejemplo aquí del mismo autor con la romería de la Santa Faz:

Con el Postiguet ocurre además algo especial. Es uno de esos lugares donde el cambio urbano se percibe muy fácilmente, porque sigue siendo reconocible pero no intacto. Es decir, el escenario permanece, pero su aspecto, su función y su atmósfera han evolucionado mucho.

La publicación, al final, no solo enseña cómo podía verse el Postiguet hace un siglo. También obliga a plantearse qué se ha ganado y qué se ha perdido en ese camino. Y esa es seguramente la razón por la que el vídeo ha conectado tan bien: porque no habla solo de una playa, sino de la forma en que una ciudad se mira a sí misma cuando compara su pasado con su presente.