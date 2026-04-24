El profesorado de las escuelas de idiomas se sumará a la huelga indefinida por recortes que Educación niega

Las asambleas de docentes de las Escuelas de Idiomas de la Comunidad Valenciana se están movilizando para sumarse a la huelga indefinida en la enseñanza pública que están ultimándo los sindicatos para el mes de mayo. Y lo han hecho para protestar contra los recortes del profesorado y de la oferta educativa producidos durante esta legislatura, un extremo que la Conselleria de Educación niega.

Los profesores han cifrado en 8.450 las plazas suprimidas; en 244 los grupos eliminados; en 61 los docentes interinos despedidos y en un 18 % la oferta recortada. Todo ello, afecta, según denuncian a 52 escuelas oficiales del territorio autonómico. Asimismo, las asambleas de docentes han asegurado que 28.450 personas se han quedado sin su plaza solicitada como consecuencia de la reorganización llevada a cabo por la Administración autonómica.

En la misma línea, han lamentado que las plantillas han quedado "desmanteladas", lo que ha derivado en la rotación forzada y condiciones precarias para el profesorado interino, en funcionarios que no pueden completar su jornada laboral, en burocracia "desbordada", entre otros efectos negativos.

Profesores de la Escuela de Idiomas de Torrevieja, en una protesta este jueves / INFORMACIÓN

Al mismo tiempo, han alertado de que la apuesta por las clases online, una modalidad que se estrenó el pasado curso, frente a la reducción de clases presenciales, ha desembocado en que se produzca una "masificación sin precedentes de los grupos" porque se dan clases a distancia con 40 alumnos. También critican que la enseñanza de árabe, vasco, alemán y francés haya sido trasladada a online "de manera forzada" sin una adaptación progresiva ni recursos digitales suficientes.

Frente a la modernización que ha defiende haber realizado la conselleria en las escuelas de idiomas, los profesores hablan de "desmantelamiento" y reclaman centros abiertos, presencia real en el territorio, una oferta estable, personal suficiente, idiomas accesibles, calidad pedagógica y dignidad laboral.

Protesta de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante, el curso pasado / Alex Domínguez

Las cifras de Educación

Lejos de la realidad que critican los docentes, el departamento de Carmen Ortí ha asegurado a preguntas de INFORMACIÓN que este curso hay 44 grupos más y unos 500 alumnos más que hace dos cursos cuando el PP tomó las riendas de la Generalitat, tras ocho años de Gobierno del Botànic.

Para empezar, según la Conselleria de Educación, durante el curso 23-24, el número de alumnos era de 56.570 y había 3.264 grupos. Sin embargo, la Administración autonómica asegura haber detectado que 45% de las clases no cumplían "las ratios mínimas establecidas en la Orden 87/2013", lo que implicaba que, en total, había 221 grupos con cinco o menos alumnos matriculados y el 40% de las plazas no se cubrían.

La conselleria asegura que hay 500 alumnos y 44 grupos más esta legislatura

Frente a ello, en el 24-25, admite que se eliminaron 121 grupos curriculares, "que quedaron en 3.143 grupos "respetando a todo el profesorado estabilizado" y que el número de alumnos se mantuvo 56.120.

Sin embargo, en el presente curso, Educación ha defendido las escuelas oficiales de idiomas han ganado alumnado (56.950 estudiantes) y que el número de grupos es de 3.308, 165 más que el año anterior, un incremento que achaca, sobre todo, al incremento de la oferta en grupos complementarios.