La Rambla se entrega a una Gala de Candidatas a Bellea del Foc infantil marcada por la lluvia

Ni la lluvia logró restar protagonismo a una de las citas más esperadas de las Hogueras. La Rambla de Alicante se llenó este viernes para acoger la Gala de Candidatas infantiles, un acto que, pese a comenzar con retraso, terminó desarrollándose con normalidad y con una respuesta masiva del público. El cambio de ubicación, más céntrico y abierto, marcó el ritmo de una noche en la que las verdaderas protagonistas fueron las ochenta aspirantes a Bellea del Foc infantil.

Desde antes del inicio ya se intuía el tirón del evento. La Rambla fue ocupándose de público que buscaba resguardo de la lluvia bajo portales cercanos, pero que no dudó en salir en cuanto mejoraron las condiciones. La espera, finalmente de media hora, no desanimó a los asistentes, que permanecieron atentos hasta que el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, confirmó el arranque del acto para las 20.30 horas.

Un momento del desfile de la Gala de Candidatas infantiles de Hogueras en la Rambla. / Alex Domínguez

Cuando las presentadoras del evento, Sol Carbonell, de la hoguera Polígono de Babel-Bernardo Pérez Sales, y Vega Sevilla, de Santo Domingo-Plaza de Tomás Valcárcel, tomaron la palabra el tono del acto quedó definido desde el primer momento, poniendo el foco en las protagonistas de la noche. "No solo celebramos una gala, celebramos el futuro de nuestras tradiciones", recordaron al público.

Ochenta candidatas en una pasarela de 180 metros

Con el inicio del desfile, la atención se centró plenamente en las candidatas. Una a una, las ochenta aspirantes a convertirse en las máximas representantes de la Fiesta recorrieron la pasarela de 180 metros instalada a lo largo de la Rambla, en un trayecto que comenzaba frente al Banco de España, y descendía hasta Teniente Coronel Chapaprieta para regresar después al punto de partida.

El desarrollo fue continuo, sin interrupciones, y acompañado en todo momento por el respaldo del público. A medida que avanzaban, cada comisión hizo notar su presencia con pancartas, luces y aplausos. En los tramos más cercanos, el lanzamiento de confeti acompañó el paso de las candidatas, mientras desde los balcones de la Rambla también se seguía el desfile con atención.

Un momento del desfile de la Gala de Candidatas infantiles de Hogueras en la Rambla. / Alex Domínguez

El recorrido, de ida y vuelta, permitió que todas las aspirantes tuvieran visibilidad en distintos puntos, antes de concentrarse en el escenario final para la fotografía de familia. Cerró el acto el gran recibimiento a la Bellea del Foc infantil 2025, Valentina Tárraga, y a sus damas de honor, que vivieron este momento llenas de emoción al ser uno de los últimos en su calendario antes de su despedida en la gala de la Elección, que tendrá lugar el próximo viernes día 1 de mayo en la plaza de toros.

La Bellea del Foc infantil, Valentina Tárraga, durante su paso por la pasarela de la Rambla. / Alex Domínguez

La elección de la Rambla supuso un cambio visible en la forma de vivir la gala. Frente a recintos cerrados de años anteriores, como el estadio José Rico Pérez o la plaza de toros, la Rambla permitió que el acto se desarrollara en contacto directo con la ciudad. Las cerca de 1.500 sillas quedaron integradas en un espacio mucho más amplio, donde el público se movía con facilidad y encontraba distintos puntos de la calle desde los que seguir el recorrido, aportando un ambiente participativo sin que se produjeran aglomeraciones. La sensación general fue la de un acto más accesible, más en contacto con la gente, abierto a la ciudad, en el que la Fiesta se extendía más allá del espacio acotado. En el estreno de la nueva ubicación, dio la sensación de que el cambio ha llegado para quedarse tras años de idas y venidas.

En el estreno de la nueva ubicación, dio la sensación de que el cambio ha llegado para quedarse tras años de idas y venidas

Iluminación y ajustes técnicos

La iluminación, uno de los aspectos más comentados en los días previos por las complicaciones con su instalación, terminó integrándose con normalidad en el desarrollo del acto. Los 130 focos, finalmente elevados a cinco metros de altura, ofrecieron una buena visibilidad a lo largo de toda la pasarela. Este ajuste, que no formaba parte del planteamiento inicial y que obligó a retrasar el montaje en los días previos, permitió mejorar la visibilidad de las candidatas para todos los presentes.

Los foguerers lo dieron todo para acompañar a sus candidatas infantiles / Alex Domínguez

Aunque la lluvia dejó también algunas escenas puntuales que reflejaron las dificultades del inicio, entre ellas, la del alcalde de Alicante, Luis Barcala, secando su asiento y el de varias concejalas antes de que comenzara la gala, y la del equipo técnico trabajando para acondicionar la pasarela, retirando el agua acumulada con un soplador de hojas para garantizar la seguridad del desfile.

Superados esos momentos previos, el acto se desarrolló con normalidad y confirmó la viabilidad de la Rambla como escenario para futuras ediciones. Este sábado, el turno de las candidatas adultas.