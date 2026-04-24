El reencuentro en Alicante de una generación que hizo historia en Galerías Preciados

Los 50 años de la llegada de Galerías Preciados a Alicante se ha celebrado este viernes con un reencuentro de quienes vivieron aquella etapa desde dentro. Unos 180 antiguos trabajadores han participado en un almuerzo conmemorativo después de hacerse una foto de grupo en las escaleras del Jorge Juan en una cita marcada por la emoción, los abrazos y los recuerdos compartidos entre compañeros que, en muchos casos, llevaban más de 35 años sin verse y, en algunos, hasta 40. Al encuentro ha asistido también la concejala de Comercio, Lidia López, que ha dedicado unas palabras al hito que supuso la apertura de aquellos grandes almacenes en la Alicante de los años setenta.

Durante la reunión han aflorado anécdotas, historias y escenas de una etapa que muchos siguen sintiendo como parte de su vida. En el acto también ha habido un recuerdo para los antiguos compañeros que ya han fallecido, en un ambiente en el que la efeméride ha servido tanto para celebrar como para mirar atrás. Más que una simple comida, el encuentro ha funcionado como una especie de regreso colectivo a un lugar que marcó durante años la rutina laboral y también la memoria sentimental de buena parte de quienes trabajaron allí.

Galerías Preciados conmemora los 50 años de su llegada a Alicante / Pilar Cortés

Galerías Preciados abrió en Alicante el 23 de abril de 1976 en el paseo de Federico Soto, sobre el solar que había ocupado el cine Chapí. Su llegada supuso un hito para la ciudad, ya que introdujo una nueva forma de comprar, ayudó a desplazar el eje comercial hacia Maisonnave y se convirtió en uno de esos espacios que trascendieron la pura actividad comercial para instalarse en la memoria colectiva de varias generaciones de alicantinos.

Durante 19 años, hasta su absorción por El Corte Inglés en julio de 1995, aquellos grandes almacenes fueron referencia para la ciudad y también para quienes trabajaron entre sus plantas, sus campañas y sus rebajas. Medio siglo después de su apertura, el reencuentro de este viernes ha venido a confirmar que Galerías Preciados sigue ocupando un lugar especial no solo en el recuerdo de los clientes, sino también en el de la generación de empleados que ayudó a hacer funcionar uno de los comercios más emblemáticos de Alicante.