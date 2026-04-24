Retrasan media hora la Gala de Candidatas infantiles de Hogueras

La Gala de Candidatas infantiles de Hogueras ha sufrido un retraso de media hora en su inicio, previsto para las 20h. El presidente de la Federació, David Olivares, ha comunicado a los asistentes congregados en la Rambla que el acto queda aplazado temporalmente y que su continuidad será revisada a las 20:30 horas.

Este cambio de ubicación marca un punto de inflexión en la organización de la gala. La apuesta por la Rambla responde a una clara voluntad de acercar la fiesta a la ciudadanía, aunque ha tenido un impacto notable en el tráfico debido al montaje de la pasarela desde el pasado martes.

Entre las anécdotas que ha dejado la tarde lluviosa destaca la escena protagonizada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien se encargó personalmente de secar su asiento y el de sus compañeras concejalas utilizando papel higiénico.

También ha llamado la atención la imagen del responsable técnico de la Federació, que ha tenido que intervenir sobre la moqueta de la pasarela empleando un soplador de hojas para retirar el agua acumulada.

Se retrasa la Gala de Candidatas Infantiles a causa de la lluvia / Alex Domínguez

Iluminación

Uno de los aspectos más comentados de las jornadas anteriores ha sido la iluminación. Los focos instalados a lo largo del recorrido han generado polémica en los días previos, aunque finalmente han cumplido su función al garantizar la visibilidad de las candidatas y ofrecer una imagen destacada del desfile. El principal ajuste técnico ha consistido en elevar los 130 focos a cinco metros de altura sobre una pasarela de 140 metros. Inicialmente estaban previstos a ras de suelo, pero la empresa responsable del montaje recomendó esta modificación para mejorar la experiencia del público.

Sin embargo, esta decisión no figuraba en el proyecto técnico inicial presentado al Ayuntamiento de Alicante, lo que provocó incluso la paralización temporal de los trabajos. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, defendió la medida como necesaria para asegurar la correcta visibilidad del evento y su desarrollo en condiciones óptimas.

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En 2025, el evento se celebró en el estadio José Rico Pérez, mientras que en años anteriores tuvo lugar en espacios como la plaza de toros, durante la pandemia, o el puerto de Alicante.