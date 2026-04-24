Los sindicatos educativos urgen una reunión con el jefe del Consell como ultimátum antes de la huelga indefinida

Los sindicatos de la enseñanza pública han apelado ahora al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para que intervenga en el bloqueo de la subida salarial a los profesores, un conflicto que ha dado pie al anuncio de una huelga indefinida a partir del próximo mes de mayo, que podría implicar acabar el curso antes y afectar incluso a la celebración de las pruebas de acceso a la universidad.

Este viernes, tras considerar agotada la negociación con la Conselleria de Educación, han instado al jefe del Consell a reunirse con el comité de huelga "para lograr una negociación real y efectiva". Tras el fracaso de la negociación de las retribuciones, uno de los temas de la plataforma reivindicativa, los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han acordado esta petición, como un ultimátum antes de concretar las medidas en las que se sustentará un parón que podría comenzar el 11 o el 25 de mayo.

Las organizaciones sindicales han lamentado que Educación no haya presentado ninguna propuesta sobre retribuciones, además de haberles transmitido que hasta el otoño no se negociaría ninguna subida salarial por problemas con los presupuestos. Ante ello, entienden que, cuando se aborden el resto de temas repartidos en cuatro meses, la respuesta será la misma.

Y es que el departamento de Carmen Ortí ha alegado que la Ley de Presupuestos impide más gastos al contar con 7.850 docentes más y que necesita aprobar las nuevas cuentas en verano para, a partir de entonces, presentar su oferta de mejora.

Frente a esa respuesta, los representantes del profesorado ven "más justificada que nunca" esa huelga indefinida ante la falta de negociación con la administración educativa.

Por ello, los sindicatos han pedido al presidente de la Generalitat que active una "negociación real y efectiva en breve, con propuestas concretas de cada reivindicación sindical, para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, personal de apoyo educativo y el personal de administración y servicio y, por tanto, mejorar la atención de nuestro alumnado".

Profesores de Elche se encierran en el IES La Torreta para reclamar mejoras laborales / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Apoyos a la huelga

La Plataforma en defensa de la Enseñanza Pública ha mostrado su respaldo a la huelga y a las movilizaciones que se convocan por la plataforma sindical. La agrupación, constituida por sindicatos, la federación de padres y madres de alumnos Gonzalo Anaya, asociaciones de directores y organizaciones estudiantiles, ha afeado que los motivos "se enquistan, la defensa de la lengua, mejores infraestructuras, unas condiciones laborales dignas y en definitiva la defensa de una enseñanza pública de calidad que la conselleria está denigrando".

Y junto a esto ha acusado a la Administración autonómica de "burlarse de toda la comunidad educativa” por el bloqueo en las negociaciones. La Plataforma ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa a secundar la huelga indefinida y a participar en las movilizaciones que se convocarán en las tres capitales de provincia.