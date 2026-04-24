La Aemet lo confirma: fin de semana pasado por agua en Alicante y bajada de las temperaturas

El tiempo en Alicante da un giro este viernes con la llegada de lluvias y tormentas, en el arranque de un fin de semana que irá de más a menos en inestabilidad, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viernes será el día más inestable del fin de semana en la provincia. La jornada estará marcada por intervalos nubosos y la llegada de chubascos que podrán ir acompañados de tormenta en distintos puntos de Alicante. No se espera que llueva de forma continua, pero sí episodios intermitentes que pueden aparecer a lo largo del día.

Además, las temperaturas máximas bajan, dejando un ambiente más fresco que en días anteriores, mientras que las mínimas apenas cambian. El viento del nordeste soplará con intensidad moderada en la costa, reforzando esa sensación más desapacible.

El sábado seguirá con cierta inestabilidad, aunque más concentrada en la primera mitad del día. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones probables durante la mañana, con tendencia a abrirse claros a partir de la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero descenso, en un ambiente todavía contenido.

El domingo marcará el cambio más claro del fin de semana. La estabilidad volverá a imponerse con cielos poco nubosos o despejados, apenas con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, pero las máximas repuntarán, dejando un ambiente más templado y agradable.

El tiempo en Alicante

El viernes arrancará en Alicante con nubes en aumento y un claro empeoramiento a partir del mediodía, cuando la probabilidad de lluvia se dispara y pueden aparecer chubascos, incluso con tormenta, durante la tarde. Las temperaturas bajan hasta los 22 grados de máxima y el viento de nordeste soplará con rachas moderadas, dejando un ambiente más fresco y algo desapacible, sobre todo junto al mar.

El sábado comenzará todavía con cierta inestabilidad, con nubes abundantes y posibilidad de lluvias durante la mañana, aunque menos persistentes que el día anterior. Con el paso de las horas, el cielo tenderá a abrirse y el sol irá ganando protagonismo. Las temperaturas seguirán contenidas, con máximas en torno a los 20 grados.

El domingo traerá la mejora más clara del fin de semana, con cielos poco nubosos o despejados y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas repuntan ligeramente, hasta los 21 grados, dejando un ambiente más agradable y plenamente primaveral para cerrar el fin de semana.

El tiempo en Elche

El viernes irá claramente de menos a más en inestabilidad en Elche, con una mañana todavía variable pero un empeoramiento claro a partir del mediodía, cuando aumentan mucho las probabilidades de lluvia y pueden aparecer chubascos durante la tarde. Las temperaturas bajan respecto a días anteriores, con una máxima de 22 grados, y el viento de levante se dejará notar con rachas moderadas, aportando humedad y una sensación más fresca.

El sábado comenzará aún con nubes abundantes y alguna lluvia posible durante la mañana, aunque la tendencia será a mejorar con el paso de las horas. Por la tarde se abrirán claros y el ambiente será más tranquilo. Las temperaturas se mantienen suaves, con máximas en torno a los 20 grados.

El domingo marcará el cambio definitivo, con vuelta al sol y cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 23 grados, dejando una jornada mucho más agradable y plenamente primaveral.

El tiempo en Benidorm

El viernes será un día muy movido en Benidorm, con lluvias bastante probables desde el mediodía y durante la tarde, cuando no se descartan chubascos intensos. Las temperaturas bajan ligeramente, con una máxima de 22 grados, y el viento de nordeste soplará con rachas moderadas, dejando un ambiente más revuelto junto al mar.

El sábado comenzará todavía con bastante nubosidad y algunas lluvias posibles durante la mañana, aunque con menos intensidad que el viernes. A partir del mediodía, el tiempo tenderá a estabilizarse y se abrirán claros. Las temperaturas seguirán suaves, con máximas en torno a los 21 grados.

El domingo traerá la mejora definitiva, con predominio del sol y apenas algunas nubes. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 21 grados, en un ambiente agradable y mucho más tranquilo que en días anteriores.

Alicante vive un adelanto de verano en pleno abril / Héctor Fuentes

El tiempo en Elda

El viernes será claramente inestable en Elda, con lluvias muy probables desde el mediodía y durante la tarde, cuando los chubascos pueden ser más intensos e incluso venir acompañados de tormenta. Las temperaturas bajan con fuerza respecto a días anteriores, con una máxima que se queda en 23 grados, y el ambiente será mucho más fresco.

El sábado arrancará todavía con bastantes nubes y alguna lluvia posible durante la mañana, aunque con menor intensidad. A medida que avance el día, el tiempo irá mejorando y se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas seguirán contenidas, con máximas en torno a los 21 grados.

El domingo traerá un cambio más claro, con vuelta al sol y ambiente mucho más estable. Las temperaturas subirán hasta los 24 grados, dejando una jornada agradable y más templada tras el descenso de días anteriores.

El tiempo en Torrevieja

El viernes será un día claramente inestable en Torrevieja, con lluvias muy probables desde el mediodía y durante la tarde, cuando los chubascos pueden ser más persistentes. Las temperaturas bajan y se quedan en torno a los 21 grados de máxima, con un ambiente más fresco y húmedo. El viento de nordeste soplará con fuerza, con rachas que pueden superar los 50 km/h, dejando una sensación más desapacible junto al mar.

El sábado comenzará con bastante nubosidad y lluvias probables durante la mañana, incluso con mayor intensidad en algunos momentos. A partir del mediodía, la inestabilidad irá remitiendo y el cielo tenderá a abrirse poco a poco. Las temperaturas se mantendrán contenidas, con máximas alrededor de los 20 grados.

El domingo llegará la mejora, con predominio del sol y solo algunas nubes aisladas. Las temperaturas se mantendrán similares, en torno a los 20 grados, pero con un ambiente mucho más tranquilo y agradable para cerrar el fin de semana.

El tiempo en Orihuela

El viernes irá claramente de menos a más en Orihuela, con una mañana todavía variable pero un empeoramiento rápido a partir del mediodía, cuando la probabilidad de lluvia se dispara y pueden aparecer chubascos intensos durante la tarde. Las temperaturas bajan hasta los 21 grados de máxima y el ambiente será más fresco que en días anteriores, con un viento de levante que irá ganando presencia.

El sábado comenzará con bastante nubosidad y lluvias probables durante la mañana, aunque con tendencia a remitir con el paso de las horas. Por la tarde se abrirán claros y el tiempo será más tranquilo. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 20 grados.

El domingo traerá la mejora más clara, con cielos poco nubosos y predominio del sol. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 23 grados, dejando una jornada más agradable y con ambiente plenamente primaveral.

El tiempo en Alcoy

El viernes será el día más inestable en Alcoy, con lluvias muy probables desde primera hora y durante buena parte de la jornada, cuando los chubascos pueden ser persistentes e incluso intensos por momentos. Las temperaturas bajan con claridad, con una máxima de 18 grados, dejando un ambiente fresco y muy distinto al de días anteriores.

El sábado comenzará todavía con abundante nubosidad y alguna lluvia posible durante la mañana, aunque la tendencia será a mejorar con el paso de las horas. Por la tarde se abrirán claros y el tiempo será más tranquilo. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas en torno a los 19 grados.

El domingo traerá estabilidad, con cielos poco nubosos y predominio del sol. Las temperaturas subirán ligeramente hasta los 22 grados, dejando una jornada más agradable tras el episodio de inestabilidad.

El tiempo en Dénia

El viernes será un día muy inestable en Dénia, con lluvias probables desde primera hora y durante buena parte de la jornada, en forma de chubascos que pueden ser persistentes por momentos. Las temperaturas bajan hasta los 21 grados de máxima, dejando un ambiente fresco y húmedo, muy distinto al de días anteriores.

El sábado comenzará aún con nubosidad abundante y algunas lluvias posibles durante la mañana, aunque la tendencia será a mejorar con el paso de las horas. Por la tarde se abrirán claros y el ambiente será más tranquilo. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas similares, en torno a los 21 grados.

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El domingo traerá la estabilización definitiva, con predominio del sol y cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, dejando una jornada agradable y mucho más luminosa para cerrar el fin de semana.