Se apaga la saga de Méndez Núñez, el marino que da nombre a la Rambla de Alicante

El último marqués de Méndez Núñez, Eduardo Suárez-Rivero y Méndez Núñez, y también último propietario en la saga del almirante Casto Méndez Núñez, el marino que da nombre a la Rambla de Alicante, ha fallecido en Miami, a la edad de 94 años, en donde residía con su mujer Guadalupe Mirella Scaparone y sus cinco hijos, tras una exitosa carrera profesional como químico.

Eduardo Suárez-Rivero, sexto marqués de Méndez Núñez, un título otorgado al almirante vigués Casto Mendez Núñez a título póstumo en 1873 por sus hazañas como militar y que murió en 1869 sin descendencia, nació en Nueva York en 1933. En la ciudad de los rascacielos también nacieron sus dos hermanas debido al trabajo del padre, Aquilino Suárez-Rivero, que se dedicaba al celuloide y que se casó con la viguesa Rosalía Méndez Núñez y Martínez-Arnaud y quinta marquesa Méndez Núñez, de donde viene el marquesado.

Árbol genealógico del marquesado de Méndez Núñez, que empieza en 1872 con el título al almirante Casto Méndez Núñez. / Fdv

Cuando Eduardo Suárez-Rivero contaba con seis años, la familia regresó a España, y se asentó en Barcelona, en donde el padre ejercía como representante para la productora Columbia.

Desde Cataluña solían acudir los veranos a la casa de O Con, en Moaña, que Eduardo Suárez-Rivero, como siguiente en la línea sucesoria del marquesado, heredó y tuvo que vender en la década de los 90 debido a su vida en Miami y que empezaba a sufrir problemas de salud que le impedían cruzar el Atlántico.

Eduardo Suárez-Rivero estudió Química en Cataluña y se doctoró en Alemania como el doctor en Química más joven de Europa. En el país germano conoció a su mujer, natural de Venezuela y farmacéutica química, y juntos emprendieron una vida profesional y familiar de grandes éxitos en Venezuela.

Su sobrina Maricruz Suárez-Rivero, que reside entre O Morrazo y Vigo y que está promoviendo una campaña para salvar de la ruina el pazo de O Real que fue propiedad de la saga Méndez Núñez durante 200 años, asegura que la familia solía viajar a Moaña siempre que podía y pasar sus vacaciones aquí hasta que los problemas de salud, hace unos 15 años, se lo impidieron, pero siempre fue un gran enamorado del pazo de O Con o de O Real. Vivió en Caracas, en Venezuela, pero en la última etapa de su vida y para estar junto a sus hijos, residió en Miami con ellos.

Vínculos con Alicante del primero de la saga

Casto Méndez Núñez, a quien le fue otorgado el título de marqués por sus hazañas como militar, nació en Vigo en 1824 y murió en Pontevedra en 1869. Fue un marino y militar español, contraalmirante de la Real Armada Española, distinguiéndose en el combate del Callao. Desde su fallecimiento, han existido cuatro buques de la Armada Española que han llevado su nombre: una fragata blindada, un crucero ligero, un destructor, procedente de la ayuda norteamericana, y una fragata F-100.

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Sus vínculos con Alicante se limitan a dar nombre a una de las principales calle de la ciudad. Y es que dos años después de esa batalla de Callao, tras el destronamiento de Isabel II, el paseo de la Reina de Alicante cambió de nombre en 1868 y pasó a denominarse de Méndez Núñez. "Pese a que todas las calles recuperaron su nombre monarquico tras la Restauración borbonica, esta calle se quedó así", explica Alfredo Campello, de Alicante Vivo, quien añade que el vial "fue avenida hasta 1941, cuando pasó a rotularse como Rambla de Méndez Núñez".