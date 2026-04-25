La Gala de Candidatas a Bellea del Foc brilla sobre la pasarela más alicantina

Las 79 candidatas a Bellea del Foc han hecho suya la pasarela más alicantina de todas, la Rambla de Méndez Núñez, que tras la gala infantil de este viernes volvió a llenarse de foguerers la tarde de este sábado para la última gran cita antes de la elección de las que serán las máximas representantes de la Fiesta en 2026.

La Gala de Candidatas de este sábado no sufrió la amenaza de la lluvia y comenzó en hora, a las 20:00, ante una avenida abarrotada con 1.500 sillas y aceras repletas de público de las diferentes comisiones. Este inédito escenario, integrado en la ciudad, céntrico y emblemático tuvo el sobresaliente en su segunda jornada de gala, que transcurrió sin que nada empañase la emoción de las aspirantes y del público festero.

La Gala de Candidatas a Bellea del Foc de las Hogueras de Alicante, en imágenes / Jose Navarro

En esta ocasión, los presentadores fueron dos barraquers: VerónicaHernández Ortiz, de Pica i vola; y Alejandro Herrero Padrón, de Tots a una. Inauguraron una noche que "se convierte en el epicentro de la ilusión de todo un pueblo" reconociendo el privilegio de conducir la gala desde este "corazón vivo de la ciudad donde late la esencia de las Hogueras".

La Rambla da el punto extra de esplendor

Una a una, las 79 aspirantes desfilaron por la pasarela de 180 metros. Todavía era de tarde y no está claro si fue gracias a los últimos rayos de luz del día, por los 130 focos instalados sobre la Rambla, debido a la luna creciente que adornaba el cielo o a causa del brillo propio de cada una de estas mujeres de fuego, pero la gala fue esplendorosa, luminosa y vibrante.

Las candidatas no solo lucieron su carisma y belleza, pues también llevaban consigo la más rica y variada exhibición de vestidos de los mejores diseñadores alicantinos. Recorrieron la plataforma central engalanadas con todos los colores, plasmados sobre tejidos que iban desde el satén y las texturas plásticas hasta el clasicismo del tul y los brillantes, en líneas sencillas o jugando con los volúmenes, en una diversidad representativa de las personalidades de estas 79 mujeres.

Como es natural, era una cita de protocolo, de excelencia y de elegancia. Hubo ensayos, había pautas, y seguramente todo estaba calculado, pero la mayoría de las candidatas no fueron capaces de evadirse del torrente de emociones que sintieron al escuchar su nombre y desfilar entre aplausos. Esta es la velada previa a una noche, la del próximo sábado, que les marcará para siempre, tanto si resultan elegidas Bellea del Foc o damas de honor, como si ponen fin a dos años enteros de entrega a la Fiesta.

Noche de emociones

Para muchas de ellas, se cumplía un sueño que cultivaron desde pequeñas, en incluso en algún caso antes de nacer, en la ilusión de un padre, una madre, un abuelo o una abuela. Por eso el momento más emotivo fue cuando, tras el desfile, todas fueron llamadas a saludar a su ciudad. Mientras recorrían de regreso la pasarela, esta vez todas juntas, muchas no pudieron contener las lágrimas.

Tampoco se guardaron ningún sentimiento los acompañantes que desde las sillas, o fuera del vallado, coreaban los nombres de sus candidatas, les lanzaban besos, les dibujaban corazones en el aire y se hacían partícipes de su emoción. Incluso desde un balcón de la Rambla lucía colgada una pancarta con el nombre de una de las aspirantes.

Una vez todas ocuparon su sitio en el escenario, llegó el momento para las siete mujeres que ven cerrarse su ciclo como embajadoras de las Hogueras. Ejemplo de "entrega, compromiso y belleza", señalaron acertadamente los presentadores, una a una las damas de honor y la Bellea del Foc tuvieron la oportunidad de detener el reloj y recordar el año mágico que han vivido.

Adriana Vico, la Bellea del Foc de 2025, lucía el vestido más espectacular y elaborado de la noche (y no es poca cosa, pues había otras 85 opciones en liza). Negro y blanco, confeccionado a mano desde la misma tela, y finamente bañado por flores rojas, la pieza de 60 kilos de peso fue un gran regalo de despedida para la máxima representante de las Hogueras.

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En estos compases finales, con todas las mujeres de fuego en la tarima principal, alguna que otra compartía la emoción y aliviaba los nervios cogiendo la mano de su compañera de al lado. Dentro de solo una semana Alicante sabrá quiénes serán las siete elegidas para compartir ese compañerismo y esa devoción por la Fiesta en este 2026.