El PSOE denuncia una “chapuza de 8 millones” en el mantenimiento de aceras en Alicante

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado las “chapuzas” en el arreglo de aceras que está ejecutando el Ayuntamiento de Alicante en distintos barrios de la ciudad, donde se están sustituyendo baldosas por parches de cemento, en lugar de realizar una reposición adecuada del material original.

El concejal socialista Raúl Ruiz ha señalado que “estamos ante una nueva muestra de la mala gestión del equipo de gobierno de Barcala, que está permitiendo soluciones improvisadas en lugar de cumplir con lo que establece el contrato”. El pasado agosto el Consistorio firmó el actual contrato de mantenimiento con la empresa ACSA Obras e Infraestructuras por un precio de licitación de 8 millones de euros anuales para los próximos cuatro ejercicios, cantidad que supera los 5,8 millones del periodo anterior.

Carril bici en estado ruinoso en la calle Haroldo Parrés. / INFORMACIÓN

Un ejemplo de la situación que denuncia el principal partido de oposición se encuentra en Carolinas Altas, en la calle Catedrático Jiménez Cisneros, donde el equipo de gobierno, señalan los socialistas, ha consentido intervenir recientemente una acera de baldosas con cemento, en vez de proceder a su correcta reposición o planificar la renovación completa del tramo.

Barrios abandonados

Actuaciones similares se repiten en el Pla, en la calle Haroldo Parres, donde el carril bici discurre sobre una acera con amplias zonas deterioradas, algunas de ellas también parcheadas con cemento en estas últimas semanas.

Ruiz ha subrayado que estas intervenciones evidencian una gestión “muy deficiente” del contrato municipal, cuyo objetivo es garantizar el correcto mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos en todos los barrios.

“El pliego técnico es claro: las actuaciones deben restaurar las aceras a su estado original, garantizando accesibilidad y seguridad. Lo que se está haciendo es justo lo contrario”, ha criticado el edil socialista.

Accesibilidad perjudicada

Además, ha advertido de que el propio contrato reconoce que el mal estado de las aceras puede provocar accidentes, reclamaciones patrimoniales e incumplimientos de la normativa de accesibilidad. “Nada de eso se cumple cuando se sustituye una acera por un parche de cemento. No es solo una chapuza de 8 millones, es un riesgo real para vecinos y vecinas, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida”.

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Por último, Ruiz ha alertado de que esta situación se repite en numerosos barrios, con aceras deterioradas, zonas valladas durante meses e incluso años y actuaciones paralizadas. “Barcala ha instaurado una ciudad a dos velocidades: la que enseña en las visitas y otra abandonada donde viven miles de familias alicantinas”, ha concluido.